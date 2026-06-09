Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc tại nhà riêng ở Hà Tĩnh

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang.

Ngày 9/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Thị Thuỷ (SN:1983), Phạm Quang Trung (SN:1959), Đặng Thị Hương (SN: 1968), Hoàng Đình Thông (SN: 1970, cùng trú tại xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) và Phạm Thị Tuyết (SN: 1980, trú phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh).

Nhóm đối tượng đánh bạc bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 05/6, Công an xã Thạch Khê phát hiện, bắt quả tang các đối tượng nêu trên đang có hành vi đánh bạc tại nhà ở của Lê Thị Thủy (thuộc thôn Tân Phong, xã Thạch Khê).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 8 triệu đồng, 01 bộ bài tulokho 52 lá cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.