Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc tại nhà riêng ở Hà Tĩnh

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 9/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Thị Thuỷ (SN:1983), Phạm Quang Trung (SN:1959), Đặng Thị Hương (SN: 1968), Hoàng Đình Thông (SN: 1970, cùng trú tại xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) và Phạm Thị Tuyết (SN: 1980, trú phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh).

6a27b9274e0c9.jpg
Nhóm đối tượng đánh bạc bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 05/6, Công an xã Thạch Khê phát hiện, bắt quả tang các đối tượng nêu trên đang có hành vi đánh bạc tại nhà ở của Lê Thị Thủy (thuộc thôn Tân Phong, xã Thạch Khê).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 8 triệu đồng, 01 bộ bài tulokho 52 lá cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:
#Công an #Hà Tĩnh #khởi tố #nhóm đối tượng #đánh bạc

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Ngày 01/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng T.Q.Đ., N.V.P., N.T.H. và T.V.M. về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

z7889397624380-a07575eb026bca2f881558c3a76a9bcf.jpg
Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội: Bắt giám đốc công ty cùng 17 đối tượng giúp quảng cáo web đánh bạc

Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng bị bắt vì giúp các trang web đánh bạc hoạt động trái phép trên mạng, thu lợi hàng tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Vào tận hang đá đánh bạc, 5 đối tượng vẫn bị bắt giữ

Công an xã An Bình (Phú Thọ) vừa bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đánh bạc sâu trong hang đá.

Theo đó, Công an xã An Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi Liêng, thu giữ hơn 11 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Cụ thể, vào hồi 2h ngày 4/6, Công an xã An Bình phát hiện tại khu vực bếp gia đình ông B.V.H., thuộc thôn Hợp Thành, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ có 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi Liêng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới