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Xã hội

Khởi tố vụ buôn lậu hơn nửa ký vàng qua biên giới

Ngày 9/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Hà Ngọc Chính

Ngày 9/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 30/5, tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bờ Y, Đồn Biên phòng CKQT Bờ Y phối hợp Hải quan CKQT Bờ Y và Công an xã Bờ Y kiểm tra xe khách BKS: 81F-00x.xx do Đàm Quang Vỹ (SN 1972) điều khiển, Nguyễn Anh Dương (SN 2000, cùng trú tỉnh Gia Lai) là phụ xe.

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Cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự 2 đối tượng Vỹ và Dương. Ảnh ĐVCC

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đồn Biên phòng phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn khi đi vào khu vực nhà vệ sinh của nhà liên hợp cửa khẩu nên theo dõi. Khi phát hiện đối tượng ném gói hàng được quấn kín bằng băng keo màu đen vào thùng đựng cây lau nhà nhằm che giấu.

Tiến hành kiểm tra gói hàng, tổ công tác phát hiện bên trong có 2 thỏi kim loại màu vàng hình hộp chữ nhật được bọc trong túi ni lông. Tại thời điểm kiểm tra, Vỹ và Dương khai nhận số vàng trên được vận chuyển thuê từ Lào về Việt Nam để giao cho một người chưa rõ danh tính. Dù được yêu cầu nhưng cả hai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số vàng nói trên

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Kết luận giám định xác định, 2 thỏi kim loại thu giữ là vàng, một thỏi nặng 256,6 gam, hàm lượng vàng 91,3%; thỏi còn lại nặng 282,1 gam, hàm lượng vàng 86%. Tổng khối lượng vàng thu giữ là 538,7 gam. Giá trị số vàng tại thời điểm vi phạm hơn 1,817 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mời bạn đọc xem video: Triệt phá vụ buôn lậu vàng vào VN. Nguồn VTV1
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