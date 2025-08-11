Đang khỏe mạnh bỗng đau đầu, hôn mê vì vỡ túi phình động mạch não

Đang khỏe mạnh phút chốc đứng trước nguy cơ tử vong

Một cơn đau đầu đột ngột đã khiến cho người phụ nữ khoẻ mạnh nhanh chóng rơi vào tình trạng lơ mơ và phải phẫu thuật cấp cứu vì vỡ túi phình động mạch não. Đây là một bệnh lý âm thầm tiến triển nhưng lại có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã khẩn trương hội chẩn và phẫu thuật kẹp túi phình động mạch nhằm dự phòng trước biến cố vỡ mạch máu và xuất huyết trong sọ não.

Túi phình động mạch não của bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BS. Lê Tấn Linh, Khoa Sọ Não Cột Sống 2 Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người trực tiếp thực hiện ca mổ chia sẻ: “Chỉ một sai lệch nhỏ trong thao tác cũng có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc tổn thương não không thể hồi phục. Nhưng với kinh nghiệm từng trải qua nhiều ca bệnh tương tự, chúng tôi đã xử lý chính xác tổn thương và kiểm soát được hoàn toàn túi phình.

Để thực hiện thành công kỹ thuật này, đòi hỏi phẫu thuật viên tay nghề cao, sử dụng kính hiển vi cũng như dụng cụ mổ vi phẫu chuyên nghiệp. Kỹ thuật mổ vi phẫu kẹp túi phình động mạch não thường áp dụng cho những bệnh nhân có túi phình cổ rộng hoặc vỡ túi phình kèm xuất huyết não".

Sau 24 giờ điều trị tích cực, chị B. dần tỉnh lại, bắt đầu nhận biết và giao tiếp được với người thân. Một tuần sau, chị đã có thể ngồi dậy, ăn uống và tập đi lại.

Kết quả kiểm tra thang điểm glasgow là 15 điểm (đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não), không để lại di chứng thần kinh nào, người bệnh gần như hồi phục hoàn toàn một cách ngoạn mục.

Ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tỷ lệ tử vong 40 – 50%

TS.BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 103 cảnh báo, đau đầu do vỡ phình động mạch não là bệnh lý hết sức nguy hiểm vì tỷ lệ tử vong cao từ 40 - 50%, số tử vong trước khi tới bệnh viện khoảng 10 - 15%.

Một trong những biến chứng nguy hiểm nhất là bệnh hay tái phát, khoảng 40 - 50% trong vòng 4 tuần đầu và tỷ lệ tử vong do chảy máu tái phát khoảng 50% hoặc để lại di chứng nặng nề.

Mặt khác, người bệnh hay chủ quan vì đôi khi chỉ có đau đầu, các bác sĩ không chuyên khoa hay nhầm với bệnh khác. Do vậy, lúc phát hiện ra bệnh nhiều khi đã là chảy máu tái phát, bệnh thường rất nặng, phức tạp. Nguyên nhân xuất huyết dưới màng nhện thường là do vỡ phình động mạch não (85%).

Bệnh thường gặp ở người tuổi trên 30, hay gặp từ 40 - 60 tuổi, nữ mắc nhiều hơn nam 1,6 lần. Túi phình mạch máu não có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Ở những nước phát triển, người dân chụp mạch máu não kiểm tra định kỳ, phát hiện được phình mạch chưa vỡ, việc điều trị được tiến hành rất thuận lợi, tránh nguy cơ bị vỡ.