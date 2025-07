Thỉnh thoảng đau đầu không ngờ dị dạng túi phình sắp vỡ

Ngày 3/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent chuyển dòng can thiệp điều trị phình mạch máu não, ngăn ngừa đột quỵ cho người bệnh 33 tuổi.

Đau đầu không ngờ phình động mạch dọa vỡ nguy cơ tử vong

Người bệnh N.H.T (33 tuổi, ở Thanh Sơn, Phú Thọ) thỉnh thoảng bị đau đầu không rõ nguyên nhân nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra.

Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ sọ não, các bác sĩ đã phát hiện người bệnh có túi phình động mạch cảnh trong bên phải đoạn C6 – một vị trí nguy hiểm, nếu vỡ có thể gây đột quỵ nặng hoặc tử vong.

Người bệnh được chỉ định chụp và can thiệp mạch não số hóa xóa nền (DSA), đặt stent chuyển hướng dòng chảy máu khỏi túi phình. Ngay sau can thiệp, sức khỏe người bệnh phục hồi tốt, tỉnh táo, không còn bị đau đầu, sinh hoạt và vận động bình thường.

Ca can thiệp thành công dị dạng mạch máu não chưa vỡ bằng kỹ thuật đặt stent chuyển dòng.

Theo BSCKI Lưu Văn Thìn, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ.

Stent chuyển dòng làm thay đổi hướng dòng chảy, thay vì dòng chảy mạch máu vào túi phình, stent sẽ che túi phình lại, đảo hướng dòng chảy mạch máu sang mạch máu lành, giúp triệt tiêu túi phình sau một thời gian.

So với các phương pháp truyền thống, kỹ thuật này có nhiều ưu điểm vượt trội như: Ít xâm lấn, thời gian phục hồi nhanh, giảm nguy cơ tai biến, biến chứng trong can thiệp và đặc biệt giúp điều trị hiệu quả các túi phình lớn, phức tạp mà các phương pháp khác khó can thiệp được.

Hình ảnh người bệnh được bác sĩ thăm khám sau can thiệp - Ảnh BVCC

Đáng chú ý, đây là một kỹ thuật khó, phức tạp, chủ yếu được triển khai tại các bệnh viện tuyến trung ương, nhưng đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ làm chủ và ứng dụng hiệu quả trong điều trị.

Việc triển khai thành công các kỹ thuật cao ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách kịp thời mà còn góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên.

Hình ảnh minh họa stent chuyển dòng chắn ngang túi phình, đảo hướng dòng chảy giúp triệt tiêu túi phình sau một thời gian - Ảnh BVCC

Chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa đột quỵ

BSCKI Lưu Văn Thìn cho biết, đột quỵ do vỡ túi phình có thể xảy ra đột ngột và để lại hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm các bất thường của mạch máu não, nguy cơ này hoàn toàn có thể phòng ngừa được.

Hiện nay có nhiều phương pháp giúp phát hiện sớm các bất thường ở mạch máu não như: CTA (chụp cắt lớp vi tính động mạch), MRA (chụp cộng hưởng từ mạch máu),…

Đặc biệt, chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla là một trong những kỹ thuật hiện đại, cho hình ảnh sắc nét, giúp phát hiện sớm các dị dạng mạch máu như: túi phình, hẹp mạch não, tắc nghẽn tiềm ẩn…

Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Người bệnh được chụp cộng hưởng từ 3.0T giúp phát hiện sớm các dị dạng mạch máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ảnh BVCC