Dân Mỹ săn lùng mảnh vỡ thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời

Một số người dân đang tìm kiếm mảnh vỡ của thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời ở khu vực Ohio, Mỹ.

Vào khoảng 8h57 sáng ngày 17/3 (giờ Mỹ), một tiểu hành tinh đường kính khoảng 1,8m, khối lượng gần 7 tấn, đi vào khí quyển Trái đất với tốc độ khoảng 72.420 km/h. Tảng đá vũ trụ này bắt đầu bốc cháy trên bầu trời hồ Erie (phía Bắc bang Ohio), trước khi phân rã ở độ cao khoảng 48 km phía trên thị trấn Valley City, gần Akron, tạo ra quầng sáng kéo dài tới 7 giây.

Người dân tại nhiều bang của Mỹ đã nhìn thấy "cầu lửa" sáng rực ngay giữa ban ngày cũng như nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời khi thiên thạch phát nổ.

Các nhà khoa học cho biết phần lớn vật chất của thiên thạch đã cháy rụi trong khí quyển. Dù vậy, một số mảnh nhỏ có thể rơi xuống mặt đất.

Một số vật thể nghi mảnh vỡ thiên thạch được tìm thấy ở Windfall, Ohio, ngày 18/3. Ảnh: AccuWeather.

Sau khi xảy ra sự việc trên, một số thợ săn thiên thạch đã tìm kiếm khắp Ohio với hy vọng sẽ tìm thấy mảnh vỡ của tảng đá vũ trụ rơi xuống mặt đất vào ngày 17/3 vừa qua.

Nhà sưu tầm và mua bán thiên thạch Roberto Vargas là một trong số đó. Ông đã lái xe suốt đêm từ nhà của mình ở Bristol, bang Connecticut, đến Ohio để tìm kiếm. Mãi đến gần lúc hoàng hôn ngày hôm đó, ông tìm thấy một vật thể nghi là mảnh thiên thạch 7 tấn đã phát nổ trên bầu trời.

Đến trưa ngày hôm sau, ông Vargas phát hiện mảnh thứ hai với lớp vỏ nóng chảy bao phủ 100%, nhận xét nó có chất lượng bảo tàng và dự định giữ lại.

Gần 10 năm qua, ông Vargas tìm thấy khoảng 20 mảnh thiên thạch ngoài tự nhiên. Ông và nhiều thợ săn thiên thạch suy đoán có thể có một mảnh vỡ kích thước lớn hơn nhiều của thiên thạch hôm 17/3 chưa được phát hiện. Mảnh vỡ này có thể nặng tới 9 kg, thậm chí lớn hơn nữa.

Trong khi đó, Gabe Leidy - cư dân ở thành phố North Ridgeville, Ohio cho rằng mảnh vỡ của thiên thạch có thể rơi xuống khu vực gần nhà nên đã bắt đầu đi tìm từ chiều ngày 17/3 sau khi kết thúc ngày làm việc. Tại khu vực Sharon Center, anh tìm được vật thể "cực kỳ giống mảnh thiên thạch". Một số người đề nghị trả cho anh Leidy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD để mua lại vật thể được cho là mảnh vỡ của thiên thạch 7 tấn. Tuy nhiên, anh từ chối mọi lời đề nghị hấp dẫn. Hiện anh giữ vật thể đó trong tủ.