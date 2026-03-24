Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Dân Mỹ săn lùng mảnh vỡ thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời

Một số người dân đang tìm kiếm mảnh vỡ của thiên thạch 7 tấn mới nổ tung trên bầu trời ở khu vực Ohio, Mỹ.

Tâm Anh (TH)

Vào khoảng 8h57 sáng ngày 17/3 (giờ Mỹ), một tiểu hành tinh đường kính khoảng 1,8m, khối lượng gần 7 tấn, đi vào khí quyển Trái đất với tốc độ khoảng 72.420 km/h. Tảng đá vũ trụ này bắt đầu bốc cháy trên bầu trời hồ Erie (phía Bắc bang Ohio), trước khi phân rã ở độ cao khoảng 48 km phía trên thị trấn Valley City, gần Akron, tạo ra quầng sáng kéo dài tới 7 giây.

Người dân tại nhiều bang của Mỹ đã nhìn thấy "cầu lửa" sáng rực ngay giữa ban ngày cũng như nghe thấy một tiếng nổ lớn trên bầu trời khi thiên thạch phát nổ.

Các nhà khoa học cho biết phần lớn vật chất của thiên thạch đã cháy rụi trong khí quyển. Dù vậy, một số mảnh nhỏ có thể rơi xuống mặt đất.

thienn-1.jpg
Một số vật thể nghi mảnh vỡ thiên thạch được tìm thấy ở Windfall, Ohio, ngày 18/3. Ảnh: AccuWeather.

Sau khi xảy ra sự việc trên, một số thợ săn thiên thạch đã tìm kiếm khắp Ohio với hy vọng sẽ tìm thấy mảnh vỡ của tảng đá vũ trụ rơi xuống mặt đất vào ngày 17/3 vừa qua.

Nhà sưu tầm và mua bán thiên thạch Roberto Vargas là một trong số đó. Ông đã lái xe suốt đêm từ nhà của mình ở Bristol, bang Connecticut, đến Ohio để tìm kiếm. Mãi đến gần lúc hoàng hôn ngày hôm đó, ông tìm thấy một vật thể nghi là mảnh thiên thạch 7 tấn đã phát nổ trên bầu trời.

Đến trưa ngày hôm sau, ông Vargas phát hiện mảnh thứ hai với lớp vỏ nóng chảy bao phủ 100%, nhận xét nó có chất lượng bảo tàng và dự định giữ lại.

Gần 10 năm qua, ông Vargas tìm thấy khoảng 20 mảnh thiên thạch ngoài tự nhiên. Ông và nhiều thợ săn thiên thạch suy đoán có thể có một mảnh vỡ kích thước lớn hơn nhiều của thiên thạch hôm 17/3 chưa được phát hiện. Mảnh vỡ này có thể nặng tới 9 kg, thậm chí lớn hơn nữa.

Trong khi đó, Gabe Leidy - cư dân ở thành phố North Ridgeville, Ohio cho rằng mảnh vỡ của thiên thạch có thể rơi xuống khu vực gần nhà nên đã bắt đầu đi tìm từ chiều ngày 17/3 sau khi kết thúc ngày làm việc. Tại khu vực Sharon Center, anh tìm được vật thể "cực kỳ giống mảnh thiên thạch". Một số người đề nghị trả cho anh Leidy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD để mua lại vật thể được cho là mảnh vỡ của thiên thạch 7 tấn. Tuy nhiên, anh từ chối mọi lời đề nghị hấp dẫn. Hiện anh giữ vật thể đó trong tủ.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#thiên thạch #mảnh vỡ thiên thạch #thiên thạch 7 tấn

Kho tri thức

Thiên thạch phát nổ, giải phóng năng lượng khoảng 250 tấn thuốc nổ TNT

Một thiên thạch có đường kính gần 1,83m lao qua khí quyển Trái đất rồi phát nổ trên không và giải phóng năng lượng tương đương khoảng 250 tấn thuốc nổ TNT.

thienn-1.jpg
Vào khoảng 9h sáng ngày 17/3 (giờ địa phương) một thiên thạch lớn lao qua khí quyển Trái đất với tốc độ khoảng 72.420 km/h trước khi phát nổ trên không. Tiếng nổ lớn đã khiến một số người hoảng sợ, lo lắng. Ảnh: megan b. via AMS.
vwuxfixyzvvz8zjf2af4ck.gif
Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch mới phát nổ khi lao qua khí quyển Trái đất có đường kính gần 1,83m và nặng khoảng 7 tấn. Ảnh: Jared Rackley/NWS Pittsburgh.
Kho tri thức

Bí ẩn quả cầu lửa gây xôn xao dư luận châu Âu

Vào cuối tuần qua, một quả cầu lửa bí ẩn xuất hiện trên bầu trời châu Âu. Sự việc thu hút sự quan tâm của công chúng. Hiện ESA đang điều tra vụ việc.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, nhóm phòng vệ hành tinh của họ đang thu thập và phân tích toàn bộ dữ liệu quan sát để xác định chính xác đặc điểm của quả cầu lửa bí ẩn đang gây xôn xao dư luận.

Trước đó, vào khoảng 18h55 ngày 8/3 theo giờ Trung Âu (tức 1h ngày 9/3 theo giờ Việt Nam), quả cầu lửa đột ngột xuất hiện. Nó phát sáng trong khoảng 6 giây khi lao qua khí quyển Trái đất. Hơn 3.000 người dân ở một số quốc gia như Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan đã quan sát thấy quả cầu lửa bí ẩn đó và mô tả.

Kho tri thức

Khám phá mới về 'Người Đẹp Đen' rơi xuống sa mạc Sahara

Theo nghiên cứu mới, "Người Đẹp Đen" - thiên thạch rơi từ sao Hỏa xuống Trái đất - chứa nhiều nước ẩn hơn so với dự đoán trước đây.

thienn-1.jpg
Thiên thạch NWA 7034, thường được gọi là "Black Beauty" (tạm dịch "Người Đẹp Đen"), là tên gọi của một thiên thạch được những người du mục phát hiện năm 2011 ở sa mạc Sahara, địa phận Morocco. Nặng khoảng 320 gram, "Người Đẹp Đen" bị bắn ra khi một tảng đá vũ trụ khác va chạm với Hành tinh Đỏ rồi rơi xuống Trái đất. Ảnh: NASA.
thienn-2.jpg
Hiện giới chuyên gia chưa rõ "Người Đẹp Đen" rơi xuống Trái đất từ khi nào. Tuy nhiên, thiên thạch này trở nên nổi tiếng nhờ màu sắc tối sẫm, càng nổi bật hơn nhờ quá trình đánh bóng mạnh trên một mặt của nó. Ảnh: Curtin University.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới