Khám phá mới về 'Người Đẹp Đen' rơi xuống sa mạc Sahara

Theo nghiên cứu mới, "Người Đẹp Đen" - thiên thạch rơi từ sao Hỏa xuống Trái đất - chứa nhiều nước ẩn hơn so với dự đoán trước đây.

Tâm Anh (theo LS)
Thiên thạch NWA 7034, thường được gọi là "Black Beauty" (tạm dịch "Người Đẹp Đen"), là tên gọi của một thiên thạch được những người du mục phát hiện năm 2011 ở sa mạc Sahara, địa phận Morocco. Nặng khoảng 320 gram, "Người Đẹp Đen" bị bắn ra khi một tảng đá vũ trụ khác va chạm với Hành tinh Đỏ rồi rơi xuống Trái đất. Ảnh: NASA.
Hiện giới chuyên gia chưa rõ "Người Đẹp Đen" rơi xuống Trái đất từ khi nào. Tuy nhiên, thiên thạch này trở nên nổi tiếng nhờ màu sắc tối sẫm, càng nổi bật hơn nhờ quá trình đánh bóng mạnh trên một mặt của nó. Ảnh: Curtin University.
Theo Space.com, thiên thạch "Người Đẹp Đen" có khả năng đến từ miệng hố Karratha rộng 10 km gần xích đạo sao Hỏa và đã bị bắn vào không gian cách đây từ 5 - 10 triệu năm. Tuy nhiên, nó còn cổ hơn thế nhiều bởi các nhà khoa học đã xác định niên đại của thiên thạch này ít nhất là 4,44 tỷ năm tuổi. Điều này khiến "Người Đẹp Đen" trở thành thiên thạch đến từ sao Hỏa cổ nhất được tìm thấy cho đến nay. Ảnh: Getty Images.
Trong nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, nhóm chuyên gia đến từ Đan Mạch, Thụy Sĩ, Pháp và Thụy Điển đã sử dụng phương pháp quét neutron để nghiên cứu thêm về "Người Đẹp Đen". Ảnh: Future/Tobias Roetsch.
Từ năm 2013, các nhà nghiên cứu đã biết rằng "Người Đẹp Đen" có dấu vết của nước. Những kiểm tra, phân tích mới đây cung cấp bằng chứng cho thấy nước này có thể đã bị làm nóng một phần, làm dấy lên hy vọng rằng các sự sống dạng vi sinh vật có thể từng phát triển mạnh trong những vùng nước ấm trên sao Hỏa. Ảnh: space-facts.com.
Thông qua sử dụng phương pháp quét neutron, nhóm các nhà khoa học thực hiện phân tích chuyên sâu đầu tiên về toàn bộ hàm lượng nước của thiên thạch "Người Đẹp Đen" mà không cần phải tách những mảnh nhỏ của nó ra để nghiên cứu. Ảnh: Shutterstock.
Kết quả kiểm tra cho thấy nước có thể chiếm khoảng 0,6% khối lượng của "Người Đẹp Đen". Đây là một tỉ lệ cao hơn rất nhiều so với các ước tính trước đây. Ảnh: NASA.
Phần lớn lượng nước này bị giữ lại bên trong các mảnh vụn nhỏ oxit sắt hydroxit giàu hydro (FeHO2), tương tự như thành phần chính của gỉ sắt và hình thành khi sắt phản ứng với nước dưới áp suất cao, ví dụ như trong một vụ va chạm thiên thạch. Ảnh: Earth.com.
Điều này cho thấy sao Hỏa từng là một "thế giới nước" với lịch sử địa chất phong phú hơn nhiều so với những gì chúng ta từng dự đoán. Ảnh: ESA.
Khám phá mới được các nhà nghiên cứu nhận định không chỉ giúp giải mã quá trình tiến hóa của sao Hỏa mà còn có thể làm tăng thêm khả năng tìm thấy bằng chứng trực tiếp về sự sống ngoài hành tinh ở hành tinh đỏ. Ảnh: ESO/M. Kornmesser.
Tâm Anh (theo LS)
#sao Hỏa #thiên thạch #Người Đẹp Đen #Trái đất

