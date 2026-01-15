Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland

Theo RT, Đài truyền hình Đan Mạch DR dẫn nguồn tin ngày 14/1 cho biết Copenhagen đã bắt đầu triển khai thêm các khí tài quân sự đến Greenland trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ về hòn đảo này.

Được biết, Đan Mạch đã cử một bộ chỉ huy tiền phương đến Greenland. Hãng DR cho hay, bộ chỉ huy tiền phương này được thiết lập để chuẩn bị hậu cần và cơ sở hạ tầng (trên đảo) trước khi lực lượng lớn hơn của Đan Mạch, gồm lực lượng từ một số quốc gia Châu Âu, được triển khai tới đây.

Khu Upernavik ở Greenland. Ảnh: Wikipedia.

"Đây là điều chúng tôi đã đề nghị trong tuần qua. Đó là một bước đi khôn ngoan. Và tôi hiểu rằng quân đội từ các nước châu Âu khác cũng đang trên đường đến Greenland. Đó là tín hiệu đúng đắn gửi đến bất kỳ cường quốc nào nảy sinh ý định xấu xa là tấn công Greenland”, một phát ngôn viên của đảng cánh tả Enhedslisten nói với DR.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tham vọng giành lấy Greenland ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai và tiếp tục thúc đẩy mục tiêu này trong những tuần gần đây. Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc Mỹ kiểm soát hòn đảo này là cần thiết vì lợi ích “an ninh quốc gia”.

Hôm 14/1, Tổng thống Trump giải thích chi tiết hơn lý do đằng sau nỗ lực giành lấy Greenland. Ông tuyên bố hòn đảo này rất quan trọng để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp Golden Dome mà ông đề xuất.

Trong khi đó, Copenhagen chỉ thể hiện sự sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ NATO chứ không phải nhượng lại hòn đảo, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân trên đảo đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị trong khuôn khổ Đan Mạch.

