Vinamilk đóng góp gần 70% tổng ngân sách ngành sữa trong PRIVATE 100

Là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, Vinamilk không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ sữa toàn cầu đóng góp tích cực cho ngân sách quốc gia.

Tính từ khi cổ phần hóa đến nay, doanh nghiệp đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 98.300 tỷ đồng, bao gồm khoản nộp ngân sách và cổ tức thực nhận từ phần vốn Nhà nước.

Chiếm 70% đóng góp của ngành sữa cho ngân sách

CafeF vừa công bố bảng xếp hạng PRIVATE 100 năm 2025, ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên. Trong nhóm ngành thực phẩm – đồ uống (F&B), Vinamilk tiếp tục giữ vị trí Top 2, với số đóng góp lên tới 4.569 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2023.

Với con số này, riêng Vinamilk đã góp gần 30% tổng đóng góp của Top 10 doanh nghiệp tư nhân ngành F&B và khoảng 70% đóng góp của toàn ngành sữa. Nếu tính từ khi cổ phần hóa vào năm 2003 đến nay, tổng số tiền doanh nghiệp này nộp ngân sách đã đạt hơn 62.000 tỷ đồng.

Trung bình mỗi ngày, Vinamilk đang đóng góp cho ngân sách khoảng 12,5 tỷ đồng (Ảnh: Minh Anh).

Song song đó, mỗi năm, “ông lớn” ngành sữa Việt còn mang về cho Nhà nước khoảng 2.800–3.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt. Cổ tức thực nhận của cổ đông Nhà nước lũy kế đạt 36.306 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,57 tỷ USD.

Nếu tính cả cổ tức chi trả và khoản đóng góp ngân sách, từ khi cổ phần hóa đến nay, Vinamilk đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 98.300 tỷ đồng. Đây chính là một trong những minh chứng rõ nét cho chính sách minh bạch, tuân thủ pháp luật và định hướng quản trị bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi trong suốt quá trình phát triển.

Sức mạnh đến từ đâu?

Việc duy trì vị trí Top 2 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất ngành F&B trước hết bắt nguồn từ nền tảng tài chính vững chắc. Vượt qua những khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và tâm lý tiêu dùng thận trọng, Vinamilk ghi nhận sự phục hồi trong quý II/2025. Doanh nghiệp công bố doanh thu hợp nhất đạt 16.745 tỷ đồng, mức doanh thu quý cao nhất mà Vinamilk từng ghi nhận.

Quý II/2025, doanh thu từ xuất khẩu đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ và đánh dấu quý thứ 8 liên tiếp tăng trưởng. Sáu tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 3.507 tỷ đồng, tăng tới 15,5%. Đây là kết quả của chiến lược liên tục mở rộng thị trường quốc tế – hiện Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và lần đầu tiên đưa doanh thu xuất khẩu vượt mốc 20% tổng doanh thu hợp nhất.

Với thông điệp “Chúng tôi thay đổi vì bạn”, Vinamilk đang cho thấy sự thích ứng linh hoạt với các xu hướng tiêu dùng mới. Nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục tung ra thị trường hơn 70 sản phẩm mới – vượt xa kế hoạch của công ty. Việc tập trung vào nghiên cứu – phát triển sản phẩm bước đầu cho thấy hiệu quả, khi một số sản phẩm mới đã chiếm tới 10% doanh thu trong cùng dòng sản phẩm.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Vinamilk tiếp tục tung ra thị trường 70 sản phẩm mới (Ảnh: Minh Anh).

Song song với chiến lược sản phẩm, cách tiếp cận người tiêu dùng của Vinamilk cũng được “may đo” phù hợp với từng tệp khách hàng. Bên cạnh việc mở rộng và nâng cấp hệ thống bán lẻ, Vinamilk đang làm tốt trong việc tối ưu hóa “điểm chạm” với người tiêu dùng, thể hiện qua cách xây dựng tiếng nói thương hiệu trẻ trung, gần gũi trên các nền tảng mạng xã hội, xuất hiện cùng KOLs trong các buổi livestream hay phủ sóng mạnh mẽ trên các sàn thương mại điện tử cả trong nước lẫn quốc tế.