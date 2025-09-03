Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dàn “chị đẹp” dịu dàng trong tà áo dài mừng đại lễ 2/9

Cộng đồng trẻ

Dàn “chị đẹp” dịu dàng trong tà áo dài mừng đại lễ 2/9

Trong không khí hân hoan toàn dân tộc trong ngày Quốc khánh 2/9, dàn "chị đẹp" đã cùng lan tỏa tinh thần yêu nước qua những bộ ảnh đăng tải lên trang cá nhân.

Trầm Phương
Bên cạnh hình ảnh hững gương mặt thuộc lực lượng công an, quân đội tham gia diễu binh nhiệm vụ A80, những khoảnh khắc diện áo dài, hòa chung không khí đại lễ 2/9 của "khối yêu nước" cũng phủ sóng khắp mạng xã hội. Trong đó, nhiều "chị đẹp" đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước qua những bộ ảnh đăng tải lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh hình ảnh hững gương mặt thuộc lực lượng công an, quân đội tham gia diễu binh nhiệm vụ A80, những khoảnh khắc diện áo dài, hòa chung không khí đại lễ 2/9 của "khối yêu nước" cũng phủ sóng khắp mạng xã hội. Trong đó, nhiều "chị đẹp" đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước qua những bộ ảnh đăng tải lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân chia sẻ những hình ảnh đẹp của mình được chụp tại Dinh Độc Lập, nhận về nhiều lời khen ngợi, xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân chia sẻ những hình ảnh đẹp của mình được chụp tại Dinh Độc Lập, nhận về nhiều lời khen ngợi, xuýt xoa. (Ảnh: FBNV)
Cô khoác lên mình bộ áo dài trắng thướt tha, kết hợp với chiếc khăn choàng đỏ in sao vàng nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Cô khoác lên mình bộ áo dài trắng thướt tha, kết hợp với chiếc khăn choàng đỏ in sao vàng nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh của cô trong trang phục truyền thống, lúc đứng trang nghiêm và chào cờ, lúc lại dịu dàng thướt tha đã thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Vẻ đẹp thanh lịch đầy sức sống của Châu Tuyết Vân đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh của cô trong trang phục truyền thống, lúc đứng trang nghiêm và chào cờ, lúc lại dịu dàng thướt tha đã thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Vẻ đẹp thanh lịch đầy sức sống của Châu Tuyết Vân đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh cũng hòa mình vào không khí ngày lễ lớn với bộ ảnh áo dài trắng suông. (Ảnh: IGNV)
Nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh cũng hòa mình vào không khí ngày lễ lớn với bộ ảnh áo dài trắng suông. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi rạng ngời của nữ ca sĩ "đốn tim" người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười tươi rạng ngời của nữ ca sĩ "đốn tim" người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
"Chị đẹp" lựa chọn bối cảnh là bảng tin của một góc phố được trang trí đậm tinh thần yêu nước. (Ảnh: IGNV)
"Chị đẹp" lựa chọn bối cảnh là bảng tin của một góc phố được trang trí đậm tinh thần yêu nước. (Ảnh: IGNV)
Cũng lựa chọn thiết kế áo dài trắng truyền thống, DJ Mie thể hiện nét đẹp trẻ trung, hiện đại trong ngày hội dân tộc. (Ảnh: IGNV)
Cũng lựa chọn thiết kế áo dài trắng truyền thống, DJ Mie thể hiện nét đẹp trẻ trung, hiện đại trong ngày hội dân tộc. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ xuýt xoa với nhan sắc của cô nàng: "Chúc em Tết Độc Lập thật vui, thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục chinh phục con đường mơ ước của mình nhé", "Xinh quá em à.Tự hào là người Việt Nam em nhỉ". (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người bày tỏ xuýt xoa với nhan sắc của cô nàng: "Chúc em Tết Độc Lập thật vui, thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục chinh phục con đường mơ ước của mình nhé", "Xinh quá em à.Tự hào là người Việt Nam em nhỉ". (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của các nghệ sĩ mà còn lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với đất nước đối với công chúng. (Ảnh: IGNV)
Những hình ảnh này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của các nghệ sĩ mà còn lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với đất nước đối với công chúng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#áo dài 2/9 #chị đẹp #lễ quốc khánh #hình ảnh yêu nước #diễu binh 2/9 #tinh thần yêu nước

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT