Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Bò tót hung dữ phá nát ô tô, hai người may mắn chạy thoát

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh tượng con bò tót hung hãn phá hủy chiếc xe Peugeot 208 sáng bóng trong một lễ hội ở Tây Ban Nha.

T/H
video:

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông đang cố gắng ẩn nấp sau chiếc xe để tránh con bò tót đang lao tới. Tuy nhiên, thay vì tấn công hai người, con vật lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc ô tô. Nó liên tục dùng sừng và chân để húc, cào và phá nát phần thân xe.

Hành động hung hãn của con bò đã khiến chiếc Peugeot 208 bị hư hỏng nặng. Đoạn clip này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và lo lắng về mức độ nguy hiểm của các lễ hội bò tót, đồng thời tiếc nuối cho chiếc xe bị phá hủy.

Hiện chưa rõ thiệt hại cụ thể của chiếc xe, song sự việc này tiếp tục dấy lên nhiều tranh cãi về tính an toàn trong các lễ hội có sử dụng bò tót tại Tây Ban Nha.

  • NĐT
#bò tót #lễ hội Tây Ban Nha #phá hủy ô tô #bò hung dữ #xe Peugeot 208 #tai nạn lễ hội

Bài liên quan

Thế giới

Đấu sĩ 22 tuổi tử vong sau cú húc của bò tót

Một đấu sĩ bò tót 22 tuổi người Bồ Đào Nha đã tử vong sau khi bị con vật nặng 680 kg tấn công.

dau1.png
Theo Daily Mail, buổi biểu diễn đầu tiên của đấu sĩ bò tót 22 tuổi Manuel Maria Trindade (ảnh) tại đấu trường Campo Pequeno ở Lisbon (Bồ Đào Nha) đã kết thúc trong thảm kịch. (Nguồn ảnh: DM)
dau2.png
Đoạn video ghi lại sự việc kinh hoàng cho thấy, đấu sĩ Manuel Maria Trindade chạy về phía con bò tót để khiêu khích nó tấn công.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới