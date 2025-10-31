Bò tót hung dữ phá nát ô tô, hai người may mắn chạy thoát

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh tượng con bò tót hung hãn phá hủy chiếc xe Peugeot 208 sáng bóng trong một lễ hội ở Tây Ban Nha.

Đoạn video cho thấy hai người đàn ông đang cố gắng ẩn nấp sau chiếc xe để tránh con bò tót đang lao tới. Tuy nhiên, thay vì tấn công hai người, con vật lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc ô tô. Nó liên tục dùng sừng và chân để húc, cào và phá nát phần thân xe.

Hành động hung hãn của con bò đã khiến chiếc Peugeot 208 bị hư hỏng nặng. Đoạn clip này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên và lo lắng về mức độ nguy hiểm của các lễ hội bò tót, đồng thời tiếc nuối cho chiếc xe bị phá hủy.

Hiện chưa rõ thiệt hại cụ thể của chiếc xe, song sự việc này tiếp tục dấy lên nhiều tranh cãi về tính an toàn trong các lễ hội có sử dụng bò tót tại Tây Ban Nha.