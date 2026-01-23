Đạp nhầm chân ga, xe hơi tông nát nhiều xe khác đang chờ đèn đỏ

Một nữ tài xế đã đâm vào những chiếc xe đang đỗ với tốc độ quá cao do nhầm chân ga với chân phanh.

Một chiếc xe bán tải GMC Sierra nằm trong số bảy phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại đèn giao thông ở Fort Oglethorpe, Georgia, sau khi một chiếc Ford Explorer chạy quá tốc độ lao vào dòng xe cộ. Hiện video về vụ va chạm đã được đăng tải trực tuyến, thông tin được đăng tải trên Gmauthority.com

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đường Battlefield Parkway và đường Dietz vào thứ Tư, ngày 14 tháng 1 , khoảng 13h08p giờ địa phương. Theo các điều tra viên của Cảnh sát tuần tra bang Georgia, người lái chiếc Ford Explorer là một phụ nữ 83 tuổi, được cho là đã nhầm chân ga với chân phanh, dẫn đến vụ va chạm tốc độ cao.

Video: @VauxhallBelmont / Reddit

Chiếc Ford Explorer đầu tiên đâm vào một chiếc GMC Sierra màu trắng , một chiếc Kia Forte màu trắng và một chiếc Honda CR-V màu nâu, tất cả đều đang dừng đèn đỏ. Lực va chạm đẩy chiếc GMC Sierra về phía trước, đâm vào một chiếc Honda Civic màu xám và một chiếc Lexus IS300 màu hồng. Sau va chạm ban đầu, chiếc Ford Explorer bị hất tung lên không trung, đâm vào nóc xe Lexus IS300 trước khi dừng lại trên đường Battlefield Parkway. Một chiếc Kia Sorento màu trắng đang di chuyển hướng tây cũng được cho là bị hư hại sau khi bị mảnh vỡ va phải.

Hình ảnh từ camera hành trình của một chiếc xe khác đã ghi lại khoảnh khắc va chạm. Video cho thấy nhiều xe đang đứng yên tại đèn đỏ khi chiếc Ford Explorer bất ngờ lao vào khung hình với tốc độ rất cao. Chiếc Explorer đâm vào chiếc GMC Sierra với lực đủ mạnh để hất tung chiếc SUV lên không trung, trong khi các xe xung quanh bị va chạm hoặc hư hại do phản ứng dây chuyền xảy ra.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thiệt hại nghiêm trọng tại ngã tư, với nhiều phương tiện bị nghiền nát và mảnh vỡ nằm rải rác trên nhiều làn đường. Mặc dù vụ tai nạn khá nghiêm trọng, nhưng không có trường hợp tử vong nào được xác nhận. Tuy nhiên, bốn tài xế đã được đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn, trong đó hai người đã được xuất viện.

Người lái xe điều khiển chiếc Ford Explorer hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm gây thương tích nghiêm trọng do phương tiện giao thông, lái xe liều lĩnh, chạy quá tốc độ 95 dặm/giờ trong khu vực giới hạn tốc độ 35 dặm/giờ và bám đuôi quá sát.