Chú bò bị mưa lũ trôi dạt lên mái nhà thu hút 10 triệu lượt xem

Trong lúc nước dâng, chú bò theo dòng nước lũ đã trôi đến rồi mắc kẹt trên mái nhà dân.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một chú bò ngơ ngác đứng trên mái tôn của một ngôi nhà trong cơn mưa tầm tã. Trong khi không ít người đặt câu hỏi vì sao chú bò lên tận mái nhà thì nhiều người cũng đoán ra, có lẽ nước lũ đã khiến chú bò này "lạc trôi" lên tận mái nhà.

Hình ảnh khiến người xem nặng lòng vì bà con ở nhiều tỉnh đang phải hứng chịu lũ lụt gây hậu quả nặng nề. Đoạn clip đã thu hút 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội Tiktok sau 1 ngày đăng tải.

Chú bò bị mưa lũ trôi dạt lên mái nhà ở Đắk Lắk được chủ nhân tới đón về

﻿ (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Trần Nhật Ti (42 tuổi) sống ở xã Xuân Phước, Phú Yên (cũ) nay thuộc tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời điểm mưa lũ tràn về, gia đình anh được vận động di chuyển tới khu vực tránh trú an toàn.

Thấy nước lũ dâng cao nhanh chóng, anh cùng mọi người trong nhà quyết định bỏ lại mọi tài sản, chỉ mang theo một chút đồ đạc tư trang cá nhân rồi vội vã rời đi.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả là một chú bò đứng chễm chệ trên nóc nhà. Con vật bị ướt sũng, đứng run rẩy vì lạnh. Có thể vào những ngày mưa lớn, con vật bị cuốn theo dòng nước lũ rồi may mắn mắc kẹt trên mái nhà nên thoát chết.

Thấy lạ, anh Ti cầm điện thoại ghi cảnh con bò mắc kẹt trên mái nhà mình để chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích muốn tìm lại chủ nhân của con vật. Video được anh chia sẻ vào ngày 22/11, nhận được gần 10 triệu lượt xem với rất nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa với những gì người dân vùng lũ đang phải đối mặt.

Anh Ti cho biết, sau khi ở trên mái nhà của gia đình khoảng một ngày, hôm sau, chủ nhân của con bò tới đón về. Chủ bò là người hàng xóm, cách nhà của anh Ti không xa. Có người đứng dưới hỗ trợ, con vật nhảy từ trên xuống. Thời điểm được chủ nhân đưa về nhà, con vật bị đói rét nhưng may mắn sức khỏe vẫn ổn định, có thể tự di chuyển bình thường.