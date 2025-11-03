Thông tin mới về nghi phạm vụ đâm dao trên tàu ở Anh

Theo Cảnh sát giao thông Anh (BTP), người đàn ông da màu 32 tuổi được xem là nghi phạm duy nhất trong vụ đâm dao trên tàu ở Anh.

>>> Mời độc giả xem video: Cảnh sát bắt giữ nghi phạm vụ đâm dao trên tàu ở Anh

Nguồn video: X

Theo RT, BTP cho biết trong một tuyên bố hôm 2/11 rằng một người đàn ông 35 tuổi ở London ban đầu bị bắt giữ tại hiện trường đã được thả sau khi các nhà điều tra xác nhận rằng anh ta không liên quan đến vụ tấn công.

"Người đàn ông Anh da màu, 32 tuổi, hiện được xem là nghi phạm duy nhất trong vụ án", BTP thông báo.

Theo BTP, nghi phạm đã lên tàu tại Peterborough, nơi hắn sinh sống, chỉ vài phút trước khi thực hiện vụ tấn công. Không có thêm thông tin chi tiết nào về danh tính của người đàn ông này được cung cấp. Một con dao được thu giữ tại hiện trường vụ án.

Một đoạn video ghi lại sự việc cho thấy cảnh sát vũ trang dùng súng điện và bắt giữ nghi phạm. Người lái taxi đã quay video, sau đó nói với tờ The Sun rằng nghi phạm đã liên tục hét lên "giết tôi đi" với cảnh sát, ngay trước khi lực lượng an ninh dùng súng điện và bắt giữ anh ta.

Vụ tấn công trên tàu ở Anh đã khiến 10 người bị thương. Ảnh: PA.

Như tin tức đã đưa, vụ tấn công bằng dao trên chuyến tàu ở Cambridgeshire, Anh, vào tối 1/11, đã khiến 10 người bị thương, trong đó có một nạn nhân nguy kịch là người lái tàu LNER, Andrew Johnson.

"Anh ấy (Andrew Johnson) đã cố gắng ngăn chặn kẻ tấn công. Hành động của anh ấy thật dũng cảm và đã cứu sống nhiều người", nguồn tin cho hay.

"Mặc dù Cảnh sát Chống Khủng bố tham gia vào cuộc điều tra ban đầu nhưng ở giai đoạn này không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố", BTP thông báo.