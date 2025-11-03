Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Thông tin mới về nghi phạm vụ đâm dao trên tàu ở Anh

Theo Cảnh sát giao thông Anh (BTP), người đàn ông da màu 32 tuổi được xem là nghi phạm duy nhất trong vụ đâm dao trên tàu ở Anh.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Cảnh sát bắt giữ nghi phạm vụ đâm dao trên tàu ở Anh

Nguồn video: X

Theo RT, BTP cho biết trong một tuyên bố hôm 2/11 rằng một người đàn ông 35 tuổi ở London ban đầu bị bắt giữ tại hiện trường đã được thả sau khi các nhà điều tra xác nhận rằng anh ta không liên quan đến vụ tấn công.

"Người đàn ông Anh da màu, 32 tuổi, hiện được xem là nghi phạm duy nhất trong vụ án", BTP thông báo.

Theo BTP, nghi phạm đã lên tàu tại Peterborough, nơi hắn sinh sống, chỉ vài phút trước khi thực hiện vụ tấn công. Không có thêm thông tin chi tiết nào về danh tính của người đàn ông này được cung cấp. Một con dao được thu giữ tại hiện trường vụ án.

Một đoạn video ghi lại sự việc cho thấy cảnh sát vũ trang dùng súng điện và bắt giữ nghi phạm. Người lái taxi đã quay video, sau đó nói với tờ The Sun rằng nghi phạm đã liên tục hét lên "giết tôi đi" với cảnh sát, ngay trước khi lực lượng an ninh dùng súng điện và bắt giữ anh ta.

anh.png
Vụ tấn công trên tàu ở Anh đã khiến 10 người bị thương. Ảnh: PA.

Như tin tức đã đưa, vụ tấn công bằng dao trên chuyến tàu ở Cambridgeshire, Anh, vào tối 1/11, đã khiến 10 người bị thương, trong đó có một nạn nhân nguy kịch là người lái tàu LNER, Andrew Johnson.

"Anh ấy (Andrew Johnson) đã cố gắng ngăn chặn kẻ tấn công. Hành động của anh ấy thật dũng cảm và đã cứu sống nhiều người", nguồn tin cho hay.

"Mặc dù Cảnh sát Chống Khủng bố tham gia vào cuộc điều tra ban đầu nhưng ở giai đoạn này không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố", BTP thông báo.

#Nghi phạm vụ đâm dao trên tàu #Vụ tấn công ở Anh #Tấn công bằng dao tại Anh #đâm dao ở Anh #tấn công bằng dao ở Anh

Bài liên quan

Thế giới

Đâm dao trên tàu ở Anh, nhiều người bị thương

Ít nhất 10 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao kinh hoàng trên một chuyến tàu ở Cambridgeshire, Anh.

Theo New York Post, vụ tấn công bằng dao xảy ra trên chuyến tàu LNER di chuyển từ ga Peterborough đến London, Anh, vào khoảng 19h35 tối 1/11. Khi đó, hai nghi phạm mặc đồ đen dùng dao tấn công hành khách trên tàu, khiến ít nhất 10 người bị thương.

tancong1.png
Vụ tấn công bằng dao xảy ra trên chuyến tàu LNER di chuyển từ ga Peterborough, Cambridgeshire, đến London. Ảnh: Guardian.
Xem chi tiết

Thế giới

Đâm dao ở Australia, hai bé trai thiệt mạng

Hai bé trai thiệt mạng trong vụ đâm dao ở phía tây Melbourne, Australia. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo Tân Hoa Xã, các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một người bị thương nghiêm trọng ở Cobblebank, cách trung tâm Melbourne 34 km về phía tây, vào khoảng 20 giờ tối 6/9 (giờ địa phương).

Cảnh sát cho biết, khi tới hiện trường, họ phát hiện một bé trai 12 tuổi bị thương nặng. Bé trai được sơ cứu nhưng đã tử vong tại chỗ.

Xem chi tiết

Thế giới

Đâm dao tại siêu thị ở Mỹ, 11 người bị thương

Ít nhất 11 người bị thương trong vụ đâm dao tại một siêu thị Walmart ở bang Michigan, Mỹ.

Theo RT, vụ đâm dao xảy ra tại một siêu thị Walmart ở thành phố Traverse, Michigan, vào khoảng 17 giờ chiều 26/7 (giờ địa phương). Các quan chức y tế cho biết 11 nạn nhân bị thương đã được đưa tới Trung tâm y tế Munson điều trị.

sieu1.png
Vụ đâm dao xảy ra tại một siêu thị Walmart ở thành phố Traverse, bang Michigan, ngày 26/7. Ảnh: Detroit Free Press.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới