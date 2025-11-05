Nhiều hoạt động ý nghĩa tại giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 sẽ diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Riêng, Campuchia từ ngày 12/11 - 14/11.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, trên cơ sở Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ nhất năm 2022 tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước (cũ) của Việt Nam và tỉnh Kratie của Campuchia; cuộc giao lưu lần này là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025 của Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước.

"Thành công của giao lưu sẽ minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia; trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước một cách thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển", Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định.

Họp báo giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Theo Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), các hoạt động chính dự kiến tổ chức tại Việt Nam gồm: Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; Lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) với ấp Ô Tà Mô (xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia); Hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Còn tại Campuchia, các hoạt động chính bao gồm: Lễ đón, Lễ tiễn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Lễ chào và tô son Cột mốc chủ quyền 171; trồng cây hữu nghị; Tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng); Thăm Trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị Quốc phòng giữa hai nước sẽ có các hoạt động như: Quân y hai nước phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới; tặng bò giống cho 20 hộ dân khu vực biên giới; Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

Để góp phần vào thành công chung của giao lưu, hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ thể hiện sự nhất quán, đồng lòng của lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, củng cố lòng tin của người dân, lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền.

Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ có sự tham gia của 30 sĩ quan trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và 30 sĩ quan trẻ Việt Nam thuộc lực lượng Quân đội, Công an đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới hai nước, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng. Các sĩ quan trẻ cùng nhau tiến hành các hoạt động tiêu biểu như: trồng cây hữu nghị thanh niên; giao lưu thể thao; tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại khu vực hai bên biên giới; tọa đàm giao lưu nghệ thuật chính luận...

Được biết giao lưu sĩ quan trẻ hai nước sẽ được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết và phát triển, chung tay phối hợp bảo vệ biên giới ngày càng vững mạnh.