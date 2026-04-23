Đại biểu lo lắng về “cú sốc” thuế xe điện sau khi hết ưu đãi

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

CẦN LỘ TRÌNH TĂNG THUẾ TỪNG BƯỚC ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Góp ý cụ thể về lộ trình điều chỉnh thuế đối với xe dưới 24 chỗ chạy bằng pin tại dự thảo luật, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cho rằng, việc tăng thuế suất từ mức thấp trong giai đoạn 2026 - 2031 lên mức cao hơn từ năm 2031 là cần thiết.

Tuy nhiên, mức tăng đối với một số dòng xe, đặc biệt là xe dưới 9 chỗ (từ 3-11%) khá lớn, có thể gây tác động đột ngột đến thị trường.

Từ đó, ông đề nghị cần có đánh giá tác động thị trường sớm vào năm 2029 và cân nhắc thiết kế lộ trình tăng thuế theo hướng từng bước, tránh gây cú sốc cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, đại biểu Tráng A Dương (đoàn Lào Cai) cho hay, việc tăng mạnh thuế từ 3-11% đối với xe dưới 9 chỗ khá đột ngột, có thể gây gián đoạn thị trường xe điện vốn đang trong giai đoạn hình thành.

Do đó, ông cho rằng cần thiết kế lộ trình tăng thuế “mềm” hơn, có bước đệm phù hợp hoặc gắn với các tiêu chí cụ thể như tỷ lệ phổ cập xe điện, mức độ phát triển hạ tầng sạc hay chi phí pin.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị rà soát lại việc phân nhóm phương tiện. Hiện nay, một số loại xe có tính chất sử dụng khác nhau như xe pick-up chở người và pick-up cabin kép chở hàng đang được xếp chung, có thể dẫn đến bất cập về chính sách thuế.

“Việc phân loại cần bảo đảm phản ánh đúng mục đích sử dụng, tránh thiếu công bằng giữa tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh”, ông nói.

Đại biểu cũng cho rằng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện cần được đặt trong tổng thể các chính sách liên quan như lệ phí trước bạ, phát triển hạ tầng sạc, tiêu chuẩn môi trường. Nếu chỉ ưu đãi thuế trong giai đoạn đầu nhưng các điều kiện hỗ trợ khác chưa hoàn thiện, hiệu quả chính sách sẽ bị hạn chế.

Ông cũng lo ngại việc ấn định mức tăng thuế lớn tại một mốc thời gian cố định có thể tạo tâm lý chờ đợi hoặc dồn mua trước thời điểm điều chỉnh, từ đó gây méo mó thị trường.

“Việc mở rộng ưu đãi cho người dân và doanh nghiệp là cần thiết, nhưng nếu thiếu cơ chế kiểm soát chặt chẽ, các chính sách này có thể bị lợi dụng. Do đó, điều quan trọng không chỉ là miễn, giảm thuế mà là thiết kế chính sách rõ ràng, minh bạch, đồng bộ, vừa hỗ trợ phát triển trước mắt, vừa bảo đảm kỷ cương và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững trong dài hạn”, ông nhấn mạnh.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP.HCM) cũng cho rằng việc điều chỉnh thuế với biên độ lớn trong một thời điểm tiềm ẩn nhiều hệ lụy, gây bất ổn thị trường tiêu dùng, tạo tâm lý “mua chạy thuế”, dẫn đến sốt ảo trước thời điểm điều chỉnh và nguy cơ sụt giảm mạnh sức mua, thậm chí đóng băng thị trường ngay sau đó khi giá xe tăng đột biến.

Bên cạnh đó, sự biến động lớn về nhu cầu có thể làm gián đoạn đầu tư hạ tầng trạm sạc. Khi sức tiêu thụ giảm sâu, các phương án tài chính và thu hồi vốn của nhà đầu tư bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ đình trệ việc mở rộng mạng lưới hạ tầng.

Đại biểu cũng lưu ý đến tác động đối với môi trường đầu tư. Với chu kỳ đầu tư dài của ngành công nghiệp ô tô và pin lưu trữ, việc thay đổi chính sách thuế với biên độ lớn trong thời gian ngắn có thể làm giảm tính dự báo, khiến nhà đầu tư quốc tế e ngại rủi ro, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thu hút FDI.

Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh lộ trình tăng thuế theo cơ chế bậc thang, chia nhỏ mức tăng theo chu kỳ 2 - 3 năm thay vì tăng đột ngột vào năm 2031. Cách tiếp cận này sẽ giúp hạn chế “cú sốc” giá, duy trì ổn định thị trường, bảo đảm động lực phát triển hệ sinh thái giao thông xanh và nguồn thu ngân sách bền vững.

Giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan chủ trì soạn sẽ nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu; đặc biệt là các giải pháp về đầu tư hệ thống trạm sạc, cũng như các giải pháp “giảm sốc” để tránh tình trạng sau khi hết thời hạn ưu đãi sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất và tiêu thụ.

ƯU ĐÃI THUẾ XE ĐIỆN CẦN ĐI ĐÔI VỚI ĐẦU TƯ TRẠM SẠC

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đồng tình với chủ trương gia hạn thời gian áp dụng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy pin, nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện an toàn, thân thiện môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần đánh giá đầy đủ cả mặt tích cực và những hạn chế của xe điện. Thực tế cho thấy, việc sử dụng xe điện hiện chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn, trong khi ở nhiều địa phương, người dân vẫn chưa mặn mà. Một trong những nguyên nhân là hệ thống trạm sạc còn thiếu và phân bố chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, gây bất tiện cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, một số quy định hiện hành như hạn chế đỗ xe điện tại tầng hầm chung cư hoặc không cho phép sạc pin tại đây ở một số thành phố như Hà Nội, TP.HCM, cũng tạo thêm rào cản trong quá trình phổ cập phương tiện này.

Đại biểu cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường khi xử lý pin xe điện sau khi hết hạn sử dụng.

“Nếu không có giải pháp phù hợp, nguy cơ ô nhiễm từ chất thải pin có thể rất lớn, thậm chí gây tác động tiêu cực lâu dài”, đại biểu nhìn nhận.

Ngoài ra, ông cho rằng, cần xem xét bảo đảm sự công bằng trong chính sách thuế giữa xe điện và xe sử dụng nhiên liệu truyền thống. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đã đầu tư lớn vào lĩnh vực xe xăng, việc chỉ tập trung ưu đãi cho xe điện có thể tạo ra sự chênh lệch, thậm chí dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Đồng thời, cần làm rõ việc giảm thuế có thực sự mang lại lợi ích cho người tiêu dùng hay chủ yếu thuộc về doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đánh giá chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe chạy pin dưới 24 chỗ tại dự thảo luật phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và tạo ổn định chính sách cho thị trường.

Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, ưu đãi thuế chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm hạ tầng sạc, khả năng đáp ứng của lưới điện phân phối, xử lý pin thải và nâng tỷ lệ nội địa hóa.

“Hồ sơ đánh giá tác động của dự thảo luật cũng thừa nhận rủi ro quá tải cục bộ lưới điện, thách thức xử lý pin sau sử dụng và tác động giảm thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Do đó, sau khi luật được thông qua, Chính phủ cần triển khai đồng bộ các giải pháp ngoài thuế để chính sách này không chỉ kích cầu tiêu dùng, mà còn thực sự thúc đẩy một hệ sinh thái giao thông xanh bền vững”, đại biểu nhấn mạnh.

Cũng quan tâm đến nguy cơ ô nhiễm môi trường từ pin xe điện khi hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng, đại biểu Đoàn Hùng Vũ (đoàn Đồng Tháp) kiến nghị triển khai đồng bộ hai nhóm chính sách.

Một mặt tiếp tục duy trì ưu đãi thuế đối với xe điện, mặt khác tập trung đầu tư phát triển hạ tầng trạm sạc, hệ thống kỹ thuật và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất pin thân thiện môi trường.

Cùng đó, sớm ban hành quy định bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe điện phải thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chuyên nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ tái chế, thay thế pin thế hệ cũ bằng các loại pin an toàn hơn.