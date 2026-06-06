Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng đăng tải toàn văn Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

“Kính gửi: Đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước;

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đất nước Việt Nam của chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua, đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì sự phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, chúng ta đang phải đối diện với tình trạng ô nhiễm môi trường, chất thải rắn sinh hoạt gia tăng nhanh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe nhân dân, chất lượng tăng trưởng và sự phát triển bền vững của đất nước. Ô nhiễm môi trường không còn là cảnh báo xa xôi, mà là thách thức hiện hữu tác động đến từng bữa ăn, hơi thở và chất lượng đời sống hằng ngày của người dân.

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ mục tiêu gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Như vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn, mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân, là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Với tinh thần đó, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các phong trào hành động vì cộng đồng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.

Mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất: không xả rác bừa bãi ra môi trường; hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường; giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”; phân loại rác tại nguồn; xây dựng cảnh quan, không gian xanh; xây dựng gia đình xanh - sạch - đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Mỗi khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng, không để bãi rác tự phát; làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm, tuyến phố; hình thành các tuyến đường xanh, ngõ phố, khu phố xanh, tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh, kiểu mẫu.

Mỗi xã, phường, đặc khu phát huy vai trò nòng cốt, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải; hình thành, phát triển các tuyến phố, đường liên thôn, liên xã, cánh đồng, kênh, mương, dòng sông, hồ nước, bãi biển, nơi công cộng, cơ sở tôn giáo, tụ điểm văn hóa xanh, sạch, đẹp.

Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ, giảm phát thải; giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy các sáng kiến, giải pháp hay về bảo vệ môi trường.

Giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đó cũng là góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, trách nhiệm vì cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần “Mỗi người dân là một công dân xanh - Mỗi gia đình là một không gian xanh - Mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh”, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp Nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của bạn hôm nay sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho cộng đồng ngày mai.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn tinh thần hưởng ứng và những hành động thiết thực của các tầng lớp Nhân dân, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”.

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