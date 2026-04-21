Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi 4 luật về thuế, trong đó, đề xuất không quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế với hộ kinh doanh.

Chiều 21/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

BỔ SUNG MỨC DOANH THU ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Theo tờ trình, hiện nay quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Đề xuất không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN

Tuy nhiên từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Do đó, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế, giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề xuất trên nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, theo tờ trình, chính sách thuế hiện hành với mức ưu đãi cao cho loại phương tiện này áp dụng từ ngày 1/3/2022 đã phát huy tác dụng, qua đó đã dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ sử dụng xe xăng sang sử dụng xe điện, góp phần giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường.

Bên cạnh đó, dự báo căng thẳng địa chính trị và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch còn tiềm ẩn nhiều khả năng bất ổn, khó đoán, kéo dài nên nền kinh tế đang đứng trước áp lực an ninh năng lượng rất lớn; cần thiết phải chủ động có kế hoạch giảm sử dụng, phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng việc kịp thời chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện môi trường, góp phần chuyển đổi cơ cấu năng lượng sang hướng chủ động, bền vững, vừa phát triển kinh tế xanh.

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

CÂN NHẮC THỜI GIAN GIA HẠN ƯU ĐÃI THUẾ VỚI XE DƯỚI 24 CHỖ CHẠY PIN

Trình bày tờ trình thẩm tra dự án Luật trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Uỷ ban đề nghị Chính phủ giải trình kỹ lưỡng, thấu đáo, thuyết phục hơn về lý do đề xuất sửa đổi theo hướng giao Chính phủ thẩm quyền quy định mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Về đề xuất bổ sung mức doanh thu được miễn thuế tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, đa số ý kiến thống nhất; một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong Luật mức doanh thu được miễn thuế để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng đồng thời, giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền xem xét, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe dưới 24 chỗ chạy pin đến hết năm 2030, đa số ý kiến thống nhất cần xem xét, gia hạn thời gian áp dụng thuế suất thuế TTĐB.

Tuy nhiên, cần cân nhắc thận trọng về thời gian gia hạn để bảo đảm các mục tiêu và hài hòa về lợi ích.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo về tác động của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin, trong đó cần chú trọng đánh giá toàn diện, đầy đủ, cả ưu điểm cũng như hạn chế, tránh việc chỉ tập trung vào các ưu điểm, không đề cập hoặc đề cập không đầy đủ đến các hạn chế của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin.