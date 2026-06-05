Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sáng 5/6, tại phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã được công bố.

Theo đó, Đại hội đã bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt, gồm Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV gồm bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu, ông Nguyễn Xuân Hùng và ông Lê Văn Nghĩa. Trong đó, bà Thái Thu Xương cùng các ông Ngọ Duy Hiểu và Nguyễn Xuân Hùng tái đắc cử; ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý dự án Công đoàn, lần đầu được bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV đã bầu ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.