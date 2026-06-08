Việt Nam và Lào trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Chiều 7/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 đến ngày 9/6.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới để tiếp tục cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được trao trong chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

- Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam

- Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035

- Thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2035.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc