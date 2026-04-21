Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng

Chiều 21/4, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng tình với việc sửa đổi theo hướng tháo gỡ những vấn đề cấp bách từ thực tiễn. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ phương án điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời kiến nghị tiếp tục rà soát mức giảm trừ gia cảnh để bảo đảm sát hơn với chi phí sinh hoạt thực tế của người dân.

ĐỀ XUẤT NÂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Tham gia góp ý, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) tán thành với tờ trình bổ sung của Chính phủ cũng như ý kiến thẩm tra của cơ quan thẩm tra, đồng thời thống nhất với phạm vi sửa đổi lần này khi tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và mang tính cấp bách. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn định hướng điều chỉnh ngưỡng doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nhất là trong bối cảnh mức 500 triệu đồng hiện được cho là không còn phù hợp với thực tiễn.

Theo đại biểu, dù dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ quyết định mức cụ thể, song việc thông tin sớm về phương án dự kiến là cần thiết để đại biểu có thêm cơ sở xem xét, đánh giá.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đặc biệt quan tâm đến mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đại biểu cho biết, trong thời gian dài, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng; dù gần đây đã được điều chỉnh lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc, song theo đại biểu, mức này vẫn chưa theo kịp mặt bằng chi phí sinh hoạt hiện nay.

Đại biểu Yến Nhi cũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đánh giá để nâng mức giảm trừ gia cảnh, không chỉ đối với người phụ thuộc mà cả đối với bản thân người nộp thuế. Nghiên cứu xây dựng mức giảm trừ có sự phân hóa theo từng nhóm người phụ thuộc như trẻ nhỏ, người cao tuổi, sinh viên…, nhằm phản ánh đúng hơn nhu cầu chi tiêu thực tế. Cùng với đó, cần xem xét bổ sung các khoản chi được khấu trừ riêng như chi phí y tế, giáo dục, học phí, đào tạo chính quy, qua đó vừa giảm áp lực thuế cho người dân, vừa góp phần khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐIỀU CHỈNH NGƯỠNG THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Thảo luận thêm tại tổ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong nhóm nội dung sửa đổi lần này, Chính phủ đang trình Quốc hội cho phép điều chỉnh quy định về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đồng thời sửa quy định về mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng tại khoản 25 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng không quy định cứng trong luật mà giao Chính phủ quy định, căn cứ bối cảnh kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Theo Phó Thủ tướng, cách tiếp cận này nhằm tạo dư địa điều hành linh hoạt, kịp thời chia sẻ với hộ kinh doanh và người dân khi phát sinh biến động bất lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh có mối liên thông với thuế giá trị gia tăng. Trước đây, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hai sắc thuế này đều ở mức 500 triệu đồng, do đó nếu điều chỉnh ngưỡng của thuế thu nhập cá nhân thì đồng thời cũng phải điều chỉnh ngưỡng của thuế giá trị gia tăng. Đây cũng là lý do Chính phủ đề xuất sửa đồng thời ở cả hai luật.

Làm rõ thêm băn khoăn của đại biểu về mức điều chỉnh cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trên cơ sở diễn biến kinh tế - xã hội thời gian qua, Chính phủ đang tính toán phương án dự kiến nâng ngưỡng doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng; đồng thời, ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng cũng dự kiến nâng lên 1 tỷ đồng. Theo tính toán sơ bộ, nếu áp dụng ngưỡng 1 tỷ đồng, số giảm thu ngân sách đối với nội dung này vào khoảng 4.850 tỷ đồng.

Cũng theo Phó Thủ tướng, để bảo đảm tính đồng bộ trong chính sách và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, Chính phủ đồng thời đề nghị điều chỉnh ngưỡng thu nhập được miễn thuế đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ tương ứng với ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 1 tỷ đồng. Đánh giá tác động cho thấy sẽ có khoảng 253.000 trong tổng số 253.800 doanh nghiệp nhỏ được hưởng chính sách này, với số hụt thu ngân sách dự kiến trên 2.100 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức giảm thu ngân sách khi thực hiện đồng bộ các chính sách nêu trên vào khoảng hơn 7.000 tỷ đồng.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trước đó Quốc hội đã cho phép áp dụng mức thuế ưu đãi 1%, 2%, 3% đối với xe điện chạy pin dưới 24 chỗ ngồi từ ngày 1/1/2026 và sẽ tăng lên mức 4%, 7%, 11% từ ngày 1/3/2027. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, trong khi áp lực ô nhiễm không khí gia tăng và giá xăng dầu biến động, Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian ưu đãi thuế đối với mặt hàng này đến hết ngày 31/12/2030; từ năm 2031 mới áp dụng mức thuế cao hơn theo lộ trình đã định.

Liên quan đến kiến nghị về giảm trừ gia cảnh, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ ghi nhận ý kiến của đại biểu và sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá mức giảm trừ hiện hành đã phù hợp hay chưa trong bối cảnh các ngưỡng doanh thu, thu nhập chịu thuế đang được xem xét điều chỉnh. Trên cơ sở đó, nếu thấy cần thiết, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội để xem xét, quyết định.