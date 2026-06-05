Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ, ngành.

Tại phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và triển khai nhiệm vụ Phát triển công nghệ chiến lược theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược diễn ra sáng ngày 4-6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ, ngành.

Trong đó, các bộ, ngành cần chuyển ngay từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng, nhìn thấy, đo đếm được và mang lại hiệu quả thực chất. Đồng thời, trong tháng 6-2026 phải hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao...

Đối với việc triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tổng hợp các nhiệm vụ do các bộ, ngành đề xuất, tổ chức thẩm định và hướng dẫn triển khai. Các bộ, ngành chủ động bố trí nhân lực, nguồn lực để thực hiện, xác định rõ mục tiêu, kết quả và tiến độ thực hiện, phấn đấu có sản phẩm cụ thể trong năm 2026. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét, tháo gỡ.

Về hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược. Các bộ, ngành rà soát nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc phạm vi quản lý.

Về phát triển nguồn nhân lực, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030.