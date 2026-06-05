PTT TT Phạm Gia Túc nêu 3 định hướng hợp tác lớn tại DĐKTQT Saint Petersburg

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Diễn đàn năm nay có sự tham dự của Tổng thống Nga V. Putin, lãnh đạo cấp cao một số quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latinh và hơn 20.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, học giả, từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề "Đối thoại thực chất – Con đường hướng tới tương lai", Diễn đàn gồm 150 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào những vấn đề lớn như kinh tế toàn cầu giữa đối đầu và hợp tác; tái cấu trúc kinh tế Nga để quay lại quỹ đạo tăng trưởng; các công nghệ định hình tương lai; xã hội trong kỷ nguyên công nghệ mới; chất lượng và các mô hình phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh chủ đề của Diễn đàn và đánh giá cao việc các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự và chiến lược như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm; cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về kinh tế, công nghệ và môi trường an ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh chủ đề của Diễn đàn và đánh giá cao việc các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự và chiến lược - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong những giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất định, đối thoại và hợp tác luôn là con đường hiệu quả để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng những động lực phát triển mới cho tương lai. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới.

Thứ nhất, củng cố sự ổn định, hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác. Các quốc gia cần tăng cường kết nối thay vì phân tách; duy trì môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế; củng cố các chuỗi cung ứng thiết yếu; tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận bình đẳng hơn các yếu tố thị trường, công nghệ và nguồn lực phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh không gian Á-Âu ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa các trung tâm tăng trưởng lớn, và là động lực quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu; khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng đóng góp tích cực vào các nỗ lực tăng cường kết nối giữa ASEAN với các đối tác Á -Âu vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Thứ hai, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ. Các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo cần trở thành động lực nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm, thay vì tạo ra những "đường biên công nghệ" mới. Cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; hài hòa các tiêu chuẩn công nghệ; đẩy mạnh chia sẻ tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ các nước đang phát triển tham gia hiệu quả hơn vào nền kinh tế số.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Thứ ba, nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia, đặc biệt trong công tác dự báo, ứng phó, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính. Cần lấy con người làm trung tâm và là chủ thể của mọi chiến lược phát triển, bảo đảm mỗi quốc gia, mỗi người dân đều có khả năng thích ứng tốt hơn, tự chủ hơn và cùng thụ hưởng thành quả của phát triển bền vững.

Các đánh giá, đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc được hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao.

Cùng dự và phát biểu tại phiên khai mạc còn có Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar U Nyo Saw, Phó Thủ tướng thứ nhất Kyrgyzstan Daniyar Amangeldiev, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak, và Giám đốc Điều hành Ban Thư ký Quốc tế Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Eduardo Pedrosa. Lãnh đạo các nước tập trung trao đổi sâu rộng về những xu thế mới của kinh tế toàn cầu, các thách thức đối với tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và thịnh vượng chung.

* Chiều 5/6, Tổng thống Nga V. Putin sẽ có bài phát biểu tại phiên Toàn thể của Diễn đàn.