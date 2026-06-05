Công khai thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 596/TTg-CĐS ngày 3/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại kết quả thực hiện phân quyền, phân cấp thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan để tiếp tục phân cấp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phân cấp việc thực hiện thủ tục hành chính.

Yêu cầu các Bộ: Tài chính; Khoa học và Công nghệ rà soát lại các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tương ứng với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm để tiếp tục cắt giảm thực chất.

Đồng thời, các Bộ: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo; Ngoại giao; Nông nghiệp và Môi trường; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thành ngay việc thực thi phương án phân cấp 69 thủ tục hành chính, cắt giảm 31 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 24 thủ tục hành chính, cắt giảm 82 điều kiện kinh doanh còn thiếu theo đúng phương án đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết và cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành chậm nhất trước ngày 5-6-2026; chậm nhất trước ngày 10-6-2026 đối với 3 nghị quyết còn lại. Đồng thời, chủ trì thực hiện cấu hình, cung cấp thủ tục hành chính đã được phân cấp, đơn giản hóa theo 11 nghị quyết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12-6-2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí, sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể (nếu có), hoàn thành trước ngày 12-6-2026.