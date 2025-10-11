Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng, chỉ vài ngày sau khi ông Lecornu từ chức.

Theo The Guardian, Tổng thống Macron ngày 10/10 đã tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng Pháp, chỉ vài ngày sau khi ông Lecornu từ chức và chính phủ mới của ông sụp đổ.

Thủ tướng Lecornu cho biết ông chấp nhận trở lại vai trò này "vì trách nhiệm" và sẽ làm mọi thứ để có thể giúp Pháp thông qua ngân sách trước cuối năm cũng như giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

“Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang khiến người dân Pháp tức giận và chấm dứt tình trạng bất ổn đang gây tổn hại đến hình ảnh và lợi ích của nước Pháp”, ông Lecornu nói thêm.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: NurPhoto.

Động thái chưa từng có của Tổng thống Macron khi tái bổ nhiệm ông Lecornu chỉ vài ngày sau khi chính thức chấp nhận đơn từ chức của ông diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng trầm trọng ở Pháp.

Trong đảng Phục Hưng trung dung của Tổng thống Macron, nghị sĩ Shannon Seban cho biết sự trở lại của ông Lecornu là rất quan trọng để đảm bảo "sự ổn định" cho nước Pháp. Bộ trưởng Giáo dục sắp mãn nhiệm, Élisabeth Borne, cho biết ông Lecornu có thể "xây dựng sự thỏa hiệp cho nước Pháp".

Tuy nhiên, các đảng đối lập coi đây là dấu hiệu cho thấy ông Macron, người còn 18 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, từ chối mở rộng chính phủ với các quan điểm chính trị khác phản ánh sự chia rẽ trong Quốc hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025