Cứu thành công ca chảy máu mũi phun thành tia nguy cơ mất máu nghiêm trọng

Chảy máu mũi ồ ạt không tự cầm được

Vừa qua, Khoa RHM - Mắt - TMH, Trung tâm Y tế Quảng Yên đã tiếp nhận bệnh nhân nam, 68 tuổi, vào viện trong tình trạng chảy máu mũi ồ ạt, không tự cầm được, sắc mặt nhợt nhạt, huyết áp giảm.

Đây là một trong những tình huống cấp cứu tai – mũi – họng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân lập tức được các y bác sĩ tiến hành thăm khám. Qua kiểm tra, ê-kíp bác sĩ phát hiện vách ngăn mũi trái của người bệnh có điểm chảy máu phun thành tia, nguy cơ mất máu nghiêm trọng.

Máu mũi chảy thành tia ở bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh nhân được nhanh chóng đưa lên phòng mổ để thực hiện cầm máu bằng phương pháp đông điện với sự hỗ trợ của hệ thống máy nội soi tai – mũi – họng hiện đại. Toàn bộ quy trình được tiến hành khẩn trương, chính xác, dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ tai – mũi – họng, gây mê hồi sức.

Sau quá trình xử trí, dòng chảy máu được khống chế hoàn toàn, sinh hiệu bệnh nhân dần ổn định. Hiện tại, người bệnh đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại khoa.

BSCKI Vũ Duy Điều, Trưởng khoa RMH - Mắt - TMH cho biết, chảy máu mũi ồ ạt ở người cao tuổi thường liên quan đến tăng huyết áp, giãn mạch hoặc các bệnh lý nền phức tạp. Việc cấp cứu kịp thời, sử dụng thiết bị hiện đại giúp chúng tôi kiểm soát tình huống nhanh chóng, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng cho người bệnh”.

Can thiệp điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhiều bệnh lý gây chảy máu mũi, cần biết cách xử trí

ThS.BS Đào Trọng Tuấn, Khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chảy máu mũi là cấp cứu hay gặp nhất trong chuyên ngành tai mũi họng. Tùy vào triệu chứng và tình trạng bệnh, ta sẽ có những cách xử trí khác nhau.

Chảy máu mũi gồm tất cả các trường hợp chảy máu từ lỗ mũi ra ngoài hay chảy xuống họng. Chảy máu mũi là triệu chứng của 1 bệnh hay nhiều bệnh kết hợp, hay gặp nhất là chảy máu mũi do tăng huyết áp.

Các nguyên nhân gây chảy máu mũi:

Toàn thân: Bệnh lý tim mạch (Tăng huyết áp, dị dạng mạch máu…); Bệnh lý về máu (Suy tủy, rối loạn chức năng đông cầm máu, suy tủy…); Bệnh lý mạn tính (Xơ gan, suy thận; Do dùng thuốc (Thuốc chống đông máu, dùng Corticoid kéo dài... Nguyên nhân khác: Suy giảm miễn dịch, ngộ độc, các bệnh lý di truyền.

Tại chỗ: Viêm nhiễm (Viêm mũi xoang cấp, viêm mũi xoang dị ứng đợt bội nhiễm…); Chấn thương: (Ngoáy mũi, va đập, tai nạn, sau phẫu thuật mũi xoang…); Do khối U (U mao mạch, U hốc mũi, Ung thư vòm mũi họng, ung thư sàng hàm…); Do dị vật (Thường gặp ở trẻ em, để lâu dẫn đến viêm loét hoại tử…); Giải phẫu bất thường (dị dạng mạch máu, phình mạch…); Nhiễm độc (Hít phải các hóa chất độc hại như acid, kim loại nặng…).

Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Chảy máu mũi vô căn: Không do các nguyên nhân kể trên.

Khi gặp chảy máu mũi nguyên tắc đầu tiên là phải dùng mọi biện pháp để cầm máu, sau đó mới đi tìm nguyên nhân, tránh để tình trạng chảy máu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, có đầy đủ các trang thiết bị cũng như kinh nghiệm xử trí chảy máu từ các biện pháp cơ bản như:

- Nhét meche: gồm nhét meche mũi trước đối với những trường hợp chảy máu nhẹ và vừa

- Đặt bóng kép.

- Đốt cầm máu bằng Bipolar đối với các trường hợp chảy máu nhẹ và vừa, tiến hành dưới quan sát qua nội soi khi xác định được nguồn chảy máu.

Đối với các trường hợp chảy máu nặng, kéo dài và phức tạp, có những kỹ thuật chuyên sâu như đốt động mạch bướm khẩu cái dưới nội soi hay can thiệp nút mạch đối với những trường hợp chảy máu nặng khó cầm.