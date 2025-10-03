Hà Nội

Sống Khỏe

Bơi suối, chảy máu mũi, bé trai 4 tuổi nhập viện vì có vắt ký sinh trong mũi

Để tránh đỉa, vắt, tuyệt đối không uống nước suối trực tiếp chưa qua đun sôi hoặc lọc sạch. Hạn chế tắm, bơi lội ở suối, ao hồ không đảm bảo vệ sinh.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử trí thành công trường hợp bé trai 4 tuổi, trú tại phường Uông Bí (Quảng Ninh) nhập viện với một con vắt sống trong hốc mũi.

Theo gia đình, khoảng 3 tuần trước, trẻ có đi bơi ở suối. Sau đó, trẻ thi thoảng bị chảy máu mũi bên phải nhưng máu tự cầm nên bố mẹ chỉ vệ sinh bằng nước muối sinh lý. Đến tối ngày vào viện, trong lúc vệ sinh mũi, mẹ trẻ phát hiện có dị vật thò ra cửa mũi nhưng không thể lấy ra, nên lập tức đưa con tới bệnh viện.

Tại đây, qua thăm khám nội soi, bác sĩ phát hiện một con vắt còn sống, dài khoảng 3 cm, đang bám chặt trong hốc mũi trẻ. Bác sĩ đã gắp dị vật ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của bé ổn định.

vat-trong-mui.jpg
Con vắt được gắp ra khỏi mũi của trẻ - Ảnh BVCC

BSCKII. Nguyễn Thanh Huyền, Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng cho biết, những trường hợp như trên không phải hiếm gặp, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa – nơi người dân thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước tự nhiên như sông, suối.

Các loại vắt hoặc đỉa thường sống ở môi trường nước ngọt như khe suối, ao hồ. Khi còn nhỏ, chúng chỉ dài vài milimet, rất khó phát hiện. Chúng có thể dễ dàng chui vào mũi, họng, khí quản khi người dân bơi lội hoặc uống nước suối. Sau khi bám vào niêm mạc cơ thể, chúng hút máu và phát triển kích thước rất nhanh, gây ra các triệu chứng như: Chảy máu mũi không rõ nguyên nhân, ngạt mũi kéo dài, ho ra máu, khàn tiếng, cảm giác vướng, đau ở mũi hoặc họng, khó thở, đau ngực…

Trong nhiều trường hợp, các dấu hiệu như chảy máu cam, nghẹt mũi, khó thở kéo dài rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng thông thường.

vat.jpg

Để loại bỏ vắt, đỉa, cần đến cơ sở y tế để thực hiện nội soi, dùng dụng cụ chuyên dụng để gắp ra hoặc các phương pháp khác như súc bằng nước muối mặn, hít chất cay, hoặc dùng thuốc làm tan đỉa trong trường hợp đỉa vào dạ dày.

Để phòng tránh dị vật chui vào sống trong các hốc tự nhiên, các bác sĩ khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với ao, hồ, suối tự nhiên, đặc biệt ở các vùng miền núi, rừng núi khi không có sự giám sát; Tuyệt đối không sử dụng nguồn nước suối để uống hoặc sinh hoạt khi chưa qua xử lý đảm bảo.

Cảnh giác với các biểu hiện bất thường như chảy máu cam kéo dài, khó thở, ho không rõ nguyên nhân… Chủ động đưa trẻ đi khám tại cơ sở chuyên khoa khi có triệu chứng bất thường ở mũi – họng, đặc biệt là chảy máu mũi, ngạt mũi lâu ngày để phát hiện sớm dị vật hoặc tác nhân gây bệnh.

#vắt sống trong mũi trẻ em #dị vật trong mũi trẻ nhỏ #bệnh lý tai mũi họng trẻ em #điều trị vắt trong mũi #bệnh lý do nguồn nước tự nhiên #phòng tránh dị vật mũi trẻ em

