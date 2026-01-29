Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Teo thực quản bẩm sinh thường kèm dị tật tim, tiêu hóa

Biểu hiện của teo thực quản là sau sinh trẻ có sùi bọt cua, bú sặc, khó thở, tím tái và đặt thông dạ dày vướng.

Thúy Nga

Ê-kíp trực Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực thành công một bệnh nhi mắc teo thực quản bẩm sinh.

Đây là một trong 30 trường hợp mắc teo thực quản ở trẻ sơ sinh được áp dụng phẫu thuật nội soi cải tiến này tại bệnh viện. Công tác chuẩn bị phẫu thuật được tiến hành ngay ngày đầu tiên trẻ nhập viện, cùng với ê-kíp giàu kinh nghiệm, BS.CK2 Vương Minh Chiều, khoa Ngoại Tổng Hợp là phẫu thuật viên chính.

Bác sĩ Chiều cho biết, bệnh nhi là bé trai, sinh mổ ở 37 tuần tuổi thai, cân nặng lúc sinh 2,5 kg. Sau sinh, bé không thể bú sữa, xuất hiện tình trạng sùi bọt cua qua miệng, đặt thông dạ dày thấy vướng. Kết quả chụp X-quang cho thấy thực quản bị gián đoạn, với hình ảnh “cắt cụt” ở đoạn thực quản ngực.

Ngay ngày đầu nhập viện, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật. BS Chiều và ê-kíp trực nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và tiến hành phẫu thuật nội soi cắt – nối thực quản.

thuc-quan.jpg
Ảnh BVCC

Điểm mới của phương pháp này là các bác sĩ đã bảo tồn tĩnh mạch đơn (là một tĩnh mạch lớn, quan trọng trong lồng ngực) để tiếp cận thực quản teo (thông thường là phải cắt) cũng như không đặt dẫn lưu màng phổi như cách phẫu thuật cổ điển. Điều này giúp phẫu thuật ít xâm lấn hơn rất nhiều so với trước đây.

Bên cạnh đó bệnh nhi được cho ăn sữa sớm sau mổ, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, hỗ trợ quá trình hồi phục nhanh chóng cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé tiến triển rất tốt. Ngày thứ 3 sau mổ, bé được nuôi ăn bằng sữa qua thông dạ dày, ngày thứ 7 bé ăn sữa hoàn toàn, ngày thứ 12 sau mổ, bệnh nhi được xuất viện và trở về bên gia đình trong tình trạng ổn định hoàn toàn.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết thêm: “Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm chúng tôi tiếp nhận và điều trị khoảng 40 trường hợp teo thực quản bẩm sinh. Đây là một dị tật không quá hiếm gặp và tương đối phức tạp ở trẻ sơ sinh.

thuc-quan-1.jpg
Ảnh BVCC

Cũng theo PGS.TS Thạch, trong những năm vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh teo thực quản từ các bệnh viện phụ sản tại TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh chuyển đến. Là một trung tâm Nhi khoa lớn của cả nước, bệnh viện liên tục cập nhật các kỹ thuật mổ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là phẫu thuật nội soi lồng ngực.

Từ những thành công ban đầu, hiện nay tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, hầu hết các trường hợp teo thực quản đã được tiến hành phẫu thuật nội soi thường quy để đảm bảo khả năng xâm lấn tối thiểu, giúp phục hồi tốt sau mổ và quan trọng nhất là hạn chế thấp nhất nguy cơ biến dạng lồng ngực, vẹo cột sống so với các trường hợp mổ mở trước đây.

Kết quả cho thấy, sau phẫu thuật các bệnh nhi hồi phục tốt, ăn uống bình thường sau mổ. Về vết mổ rất ít để lại sẹo, có tính thẩm mỹ cao, quan trọng hơn hết là trong tương lai có thể giảm được nguy cơ dị dạng lồng ngực và vẹo cột sống.

Theo thống kê tại các trung tâm nhi khoa trong nước và thế giới, dị tật này xảy ra ở khoảng 1/4500 trường hợp trẻ sinh sống với khoảng 60% là bé trai. Teo thực quản còn thường kèm theo các dị tật khác, đặc biệt là dị tật tim và hệ tiêu hoá.

Biểu hiện chung của teo thực quản là sau sinh trẻ có sùi bọt cua, bú sặc, khó thở, tím tái và đặt thông dạ dày vướng.

Một số trường hợp teo thực quản có thể được phát hiện trước sinh bằng siêu âm, chụp cộng hưởng từ (MRI), đặc biệt phải nghi ngờ thai nhi bị teo thực quản ở các thai phụ có tình trạng đa ối.

Do đây là một dị tật nặng liên quan trực tiếp đến hệ tiêu hoá và hô hấp nên nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, trẻ sẽ không thể bú được, bị viêm phổi nặng, suy hô hấp và dẫn đến tử vong.

#Chẩn đoán và điều trị teo thực quản #teo thực quản #nội soi cải tiến #bệnh viện nhi đồng #phẫu thuật trẻ sơ sinh #điều trị dị tật

Bài liên quan

Sống Khỏe

Dùng dạ dày tạo hình thực quản teo cho người đàn ông uống nhầm nước tro tàu

Ca bệnh của ông V. là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về việc cẩn thận đối với các hóa chất sinh hoạt, tuyệt đối không được để các hóa chất trong tầm tay.

Sau gần 5 tháng sống lay lắt vì bỏng thực quản do uống nhầm nước tro tàu – một hóa chất tẩy rửa cực mạnh, ông V. (69 tuổi) ăn lại được miếng cháo đầu tiên.

Bỏng và teo thực quản vì uống nhầm nước tro tàu

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trẻ sơ sinh bị teo thực quản, bài học vì không sàng lọc trước sinh

Teo thực quản bẩm sinh thường kèm theo một số dị tật khác cần được can thiệp sớm nên sàng lọc trước sinh đóng vai trò rất quan trọng để cứu trẻ.

Bài học từ ca bệnh sơ sinh bị teo thực quản bẩm sinh

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận một ca bệnh sơ sinh bị teo thực quản bẩm sinh – dị tật hiếm gặp với tỷ lệ 1/5000 trẻ sơ sinh, xảy ra do rối loạn trong quá trình tạo phôi thai nên thường kèm theo một số dị tật khác. Bệnh cần được phát hiện và can thiệp sớm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều trẻ phải cắt bỏ tinh hoàn vì xoắn mà không biết

Cảnh báo xoắn tinh hoàn ở trẻ em không chỉ gặp ở tuổi dậy thì mà gặp ở mọi lứa tuổi, phát hiện muộn có thể mất tinh hoàn.

Ba trường hợp phải cắt bỏ tinh hoàn hoại tử tím đen

Trong tháng 1/2026, các bác sĩ Khoa Thận – Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã liên tiếp tiếp nhận ba trường hợp bệnh nhi xoắn tinh hoàn. Các bệnh nhi đến bệnh viện muộn, hậu quả là mất tinh hoàn và không thuộc nhóm tuổi thường gặp xoắn tinh hoàn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới