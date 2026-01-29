Teo thực quản bẩm sinh thường kèm dị tật tim, tiêu hóa

Ê-kíp trực Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực thành công một bệnh nhi mắc teo thực quản bẩm sinh.

Đây là một trong 30 trường hợp mắc teo thực quản ở trẻ sơ sinh được áp dụng phẫu thuật nội soi cải tiến này tại bệnh viện. Công tác chuẩn bị phẫu thuật được tiến hành ngay ngày đầu tiên trẻ nhập viện, cùng với ê-kíp giàu kinh nghiệm, BS.CK2 Vương Minh Chiều, khoa Ngoại Tổng Hợp là phẫu thuật viên chính.

Bác sĩ Chiều cho biết, bệnh nhi là bé trai, sinh mổ ở 37 tuần tuổi thai, cân nặng lúc sinh 2,5 kg. Sau sinh, bé không thể bú sữa, xuất hiện tình trạng sùi bọt cua qua miệng, đặt thông dạ dày thấy vướng. Kết quả chụp X-quang cho thấy thực quản bị gián đoạn, với hình ảnh “cắt cụt” ở đoạn thực quản ngực.

Ngay ngày đầu nhập viện, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật. BS Chiều và ê-kíp trực nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và tiến hành phẫu thuật nội soi cắt – nối thực quản.

Ảnh BVCC

Điểm mới của phương pháp này là các bác sĩ đã bảo tồn tĩnh mạch đơn (là một tĩnh mạch lớn, quan trọng trong lồng ngực) để tiếp cận thực quản teo (thông thường là phải cắt) cũng như không đặt dẫn lưu màng phổi như cách phẫu thuật cổ điển. Điều này giúp phẫu thuật ít xâm lấn hơn rất nhiều so với trước đây.

Bên cạnh đó bệnh nhi được cho ăn sữa sớm sau mổ, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, hỗ trợ quá trình hồi phục nhanh chóng cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé tiến triển rất tốt. Ngày thứ 3 sau mổ, bé được nuôi ăn bằng sữa qua thông dạ dày, ngày thứ 7 bé ăn sữa hoàn toàn, ngày thứ 12 sau mổ, bệnh nhi được xuất viện và trở về bên gia đình trong tình trạng ổn định hoàn toàn.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết thêm: “Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm chúng tôi tiếp nhận và điều trị khoảng 40 trường hợp teo thực quản bẩm sinh. Đây là một dị tật không quá hiếm gặp và tương đối phức tạp ở trẻ sơ sinh.

Ảnh BVCC

Cũng theo PGS.TS Thạch, trong những năm vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh teo thực quản từ các bệnh viện phụ sản tại TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh chuyển đến. Là một trung tâm Nhi khoa lớn của cả nước, bệnh viện liên tục cập nhật các kỹ thuật mổ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là phẫu thuật nội soi lồng ngực.

Từ những thành công ban đầu, hiện nay tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, hầu hết các trường hợp teo thực quản đã được tiến hành phẫu thuật nội soi thường quy để đảm bảo khả năng xâm lấn tối thiểu, giúp phục hồi tốt sau mổ và quan trọng nhất là hạn chế thấp nhất nguy cơ biến dạng lồng ngực, vẹo cột sống so với các trường hợp mổ mở trước đây.

Kết quả cho thấy, sau phẫu thuật các bệnh nhi hồi phục tốt, ăn uống bình thường sau mổ. Về vết mổ rất ít để lại sẹo, có tính thẩm mỹ cao, quan trọng hơn hết là trong tương lai có thể giảm được nguy cơ dị dạng lồng ngực và vẹo cột sống.