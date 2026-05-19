Cứu sống thanh niên 130kg đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa cấp cứu thành công nam thanh niên 24 tuổi, nặng 130kg, bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông với hàng loạt tổn thương phức tạp.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều tổn thương nặng như đứt gân bánh chè, trật khớp khuỷu, gãy xương đòn, gãy xương hàm mặt và đứt lưỡi. Đây được đánh giá là ca bệnh đặc biệt khó do người bệnh béo phì, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình gây mê hồi sức và phẫu thuật.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Duy Toàn cho biết, ở bệnh nhân thừa cân, nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật thường cao hơn so với người bình thường. Lớp mô mỡ dày khiến việc tiếp cận vùng tổn thương khó khăn hơn, kéo dài thời gian mổ và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu.

Ngoài ra, người bệnh béo phì thường đi kèm nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường hoặc các vấn đề tim mạch. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ tai biến trong gây mê, suy hô hấp và rối loạn tuần hoàn trong quá trình phẫu thuật.

Theo BS Toàn, để đảm bảo an toàn cho người bệnh, êkíp điều trị đã tiến hành tầm soát toàn diện trước mổ, đánh giá đầy đủ các tổn thương phối hợp cũng như kiểm tra kỹ các bệnh lý nền liên quan.

Đặc biệt, êkíp gây mê hồi sức đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phương án vô cảm phù hợp, kiểm soát hô hấp và theo dõi tuần hoàn chặt chẽ trong suốt quá trình phẫu thuật.

Bệnh viện cũng chuẩn bị hệ thống trang thiết bị chuyên biệt phù hợp với thể trạng người bệnh, từ bàn mổ, dụng cụ cố định đến các phương tiện hỗ trợ hồi sức sau mổ.

Hiện tại, người bệnh đã có thể cử động tay chân, tập đi lại với khung hỗ trợ và ăn uống bình thường.

Vì sao bệnh nhân béo phì phẫu thuật khó hơn? - Khó đặt nội khí quản và kiểm soát đường thở khi gây mê. - Nguy cơ suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn cao hơn trong mổ. - Lớp mô mỡ dày khiến thao tác phẫu thuật khó khăn, kéo dài thời gian mổ. - Tăng nguy cơ nhiễm trùng và chậm lành vết thương sau phẫu thuật. - Thường đi kèm bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch làm tăng nguy cơ biến chứng.

