Nhiều trẻ tử vong do đuối nước, Bộ Y tế yêu cầu khẩn siết an toàn sông, hồ

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nặng nề. Dịp nghỉ hè cùng thời điểm bước vào mùa mưa bão được đánh giá là giai đoạn nguy cơ cao, nhất là tại khu vực sông, suối, ao hồ, vùng ngập lụt, công trình chứa nước và các điểm vui chơi tự phát chưa bảo đảm an toàn.

Hàng chục người tìm kiếm thi thể cháu bé bị đuối nước ở Quảng Ngãi - Ảnh nguồn Internet

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, phát hiện sớm và khắc phục các khu vực nguy hiểm như ao hồ, sông suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, bể chứa nước; thực hiện cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí lực lượng nhắc nhở tại những nơi có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động hè an toàn, tạo điều kiện cho trẻ được học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích và ứng phó thiên tai. Các chương trình dạy bơi an toàn cần ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ tại khu vực thường xuyên xảy ra đuối nước.

Ngành y tế, giáo dục, công an, đoàn thanh niên và các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp quản lý, giám sát trẻ em trong dịp hè; huy động cộng đồng tham gia nhắc nhở, bảo đảm an toàn cho trẻ tại nơi cư trú.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, điều trị trẻ bị tai nạn thương tích, đuối nước. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu đuối nước cho cán bộ y tế và cộng đồng.

Các địa phương cũng cần chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho trẻ tại khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất; rà soát kế hoạch sơ tán trong tình huống khẩn cấp.

Khi xảy ra vụ việc trẻ tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn, đuối nước, địa phương phải kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân; nhanh chóng xác minh nguyên nhân, báo cáo vụ việc và triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa tái diễn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 5 thi thể học sinh ở Sông Lô, Phú Thọ - Ảnh Internet

Chiều 18/5, tại khu vực sông Lô thuộc xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h, một nhóm học sinh ra khu vực bãi bồi ven sông để tắm. Một em không may gặp nạn, các bạn đi cùng lao xuống cứu nhưng bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể 5 học sinh được tìm thấy. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

