Cô gái nặng 113 kg ở Hà Nội thực hiện cắt dạ dày hình ống chữa béo phì

Bác sĩ chuyên khoa Nội tiết & Phẫu thuật tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã phối hợp can thiệp cắt dạ dày hình ống cho bệnh nhân nặng 113 kg, giúp người bệnh kiểm soát béo phì mức độ nặng, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh lý xương khớp và một loạt bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.

Béo phì kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm

Chị H đến thăm khám tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với thể trạng béo phì nghiêm trọng, cân nặng 113 kg, BMI 45.27 khiến việc đi lại và vận động hằng ngày gặp nhiều khó khăn. Ngoài béo phì, chị H còn đang phải điều trị đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, suy giáp sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp và viêm dạ dày.

Dù đã điều trị nội khoa tại nhiều nơi nhưng tình trạng bệnh của chị vẫn không cải thiện, cân nặng quá lớn không chỉ gây áp lực lên xương khớp mà còn khiến chị mất dần khả năng vận động bình thường. Các bệnh lý kéo dài nhiều năm khiến sức khỏe và tinh thần của chị suy giảm nghiêm trọng.

“Cân nặng tăng nhanh, bản thân tôi đã thử gần như mọi phương pháp giảm cân từ ăn kiêng, tập luyện đến dùng thuốc, nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. Béo phì không chỉ khiến tôi tự ti về ngoại hình mà còn kéo theo hàng loạt bệnh lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Mong muốn duy nhất của tôi bây giờ là chấm dứt tình trạng này để có thể sống khỏe mạnh hơn”, chị H cho biết.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn về phương pháp điều trị bệnh - Ảnh BVCC

Theo đánh giá của bác sĩ, với diễn tiến phức tạp và thời gian mắc bệnh đã lâu, việc điều trị nội khoa đơn thuần được nhận định là không còn mang lại hiệu quả bền vững. Do đó, các bác sĩ chỉ định can thiệp ngoại khoa nhằm kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn, qua đó cải thiện toàn diện các bệnh lý đồng mắc và sức khỏe lâu dài cho người bệnh.

“Nếu tiếp tục điều trị nội khoa đơn thuần, hiệu quả kiểm soát sẽ khó bền vững và nguy cơ bệnh tiến triển nặng là rất lớn. Béo phì chính là căn nguyên thúc đẩy các bệnh lý đi kèm diễn tiến phức tạp hơn.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật chuyển hóa; việc can thiệp ngoại khoa ở thời điểm này là cần thiết nhằm kiểm soát căn nguyên, cải thiện đồng thời các bệnh lý liên quan và nâng cao chất lượng sống lâu dài cho người bệnh”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc chia sẻ.

Ê-kíp phẫu thuật cắt dạ dày tạo hình ống điều trị kiểm soát béo phì và các bệnh lý mạn tính cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Thú thực, tôi đã được bác sĩ Phong tư vấn về cắt dạ dày được một thời gian, tuy nhiên khi đó còn nhiều lo lắng nên tôi cứ chần chừ mãi. Thời gian gần đây tôi đã quá bế tắc khi thấy sức khỏe sa sút, thậm chí đi lại cũng khó khăn. Thêm vào đó, bác sĩ cũng tư vấn đây là giải pháp cuối cùng rồi, nên tôi đã quyết định chọn Hồng Ngọc để cắt dạ dày”, bệnh nhân H chia sẻ.

Theo đó, nhằm điều trị triệt để và kiểm soát tận gốc các rối loạn chuyển hóa, bệnh nhân đã được hội chẩn liên chuyên khoa. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày tạo hình ống (Sleeve Gastrectomy) – một trong những phương pháp điều trị hiệu quả hàng đầu hiện nay đối với béo phì mức độ nặng và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa đi kèm.

“Đây không phải là một phẫu thuật mang tính thẩm mỹ. Cắt dạ dày tạo hình ống là một can thiệp điều trị chuyển hóa, không chỉ giúp giảm thể tích dạ dày mà còn tác động trực tiếp lên trục thần kinh – nội tiết não-ruột, từ đó làm giảm cảm giác đói, giảm thèm ăn và tăng độ nhạy insulin.

Nhờ vậy, người bệnh có thể kiểm soát tốt hơn đường huyết, mỡ máu và các rối loạn chuyển hóa trong thời gian dài”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi hiện đại với sự tham gia của ê- kíp bác sĩ giàu kinh nghiệm. Dù người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao do béo phì và rối loạn chuyển hóa, ê-kíp gây mê hồi sức đã theo dõi sát và kiểm soát chặt chẽ các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình can thiệp, đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn.

Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng

“Bệnh nhân thuộc nhóm béo phì mức độ nặng, kèm theo nhiều rối loạn chuyển hóa nên nguy cơ trong quá trình gây mê và phẫu thuật cao hơn so với các ca thông thường.

Tuy nhiên, nhờ quá trình đánh giá tiền phẫu chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng và theo dõi sát các chỉ số trong suốt cuộc mổ, ca phẫu thuật đã được kiểm soát tốt và đạt kết quả an toàn”, BSCKI Bạch Phúc Huy, Trưởng đơn nguyên Phẫu thuật Tiêu hóa, bác sĩ trực tiếp thực hiện can thiệp cho bệnh nhân H cho biết.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tỉnh táo, mức độ đau ít và có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng chỉ sau 1 ngày. Các chỉ số đường huyết, huyết áp bước đầu ổn định hơn.

Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng - Ảnh BVCC

“Đúng 1 ngày sau mổ tôi có thể đứng lên đi lại nhẹ nhàng - điều mà trước khi phẫu thuật tôi gần như không thể thực hiện được vì cân nặng và các vấn đề xương khớp”, chị H bày tỏ sự xúc động và tin tưởng khi thấy tình trạng sức khỏe tiến triển tích cực từng ngày.

Một tháng sau can thiệp, chị H quay lại tái khám với sự thay đổi rõ rệt về thể trạng: cân nặng giảm xuống còn 98kg, tức nhẹ hơn 15kg so với trước mổ. Các chỉ số đường huyết, huyết áp và mỡ máu đều được cải thiện, không cần dùng đến thuốc điều trị tiểu đường, huyết áp, mỡ máu nữa.