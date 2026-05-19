Điều hòa bẩn có thể thành “máy phát tán” mầm bệnh

“Cái bẫy” mang tên phòng máy lạnh

Những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều người dành phần lớn thời gian trong phòng điều hòa. Tuy nhiên, không ít trường hợp cứ bước vào phòng máy lạnh lại xuất hiện hàng loạt triệu chứng như hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy nước mũi, đỏ mắt hoặc khò khè, khó thở.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là biểu hiện nhạy cảm với lạnh. Nhưng theo các chuyên gia dị ứng – miễn dịch, nguyên nhân thực sự có thể đến từ dị nguyên tồn tại trong không khí của môi trường phòng kín.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mạt bụi nhà phát triển mạnh, đặc biệt trong các hệ thống điều hòa lâu ngày không được vệ sinh.

Máy điều hòa nhiệt độ không được vệ sinh, bảo trì định kỳ chẳng khác nào một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng.

Theo chuyên gia, bụi mịn, mạt bụi nhà và vi nấm có thể tích tụ trong màng lọc, dàn lạnh hoặc hệ thống dẫn khí của điều hòa. Khi máy hoạt động, các tác nhân này bị phát tán vào không khí và dễ kích hoạt phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm.

Đáng chú ý, các biểu hiện dị ứng thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với cảm cúm thông thường.

Cần biết cách chủ động phòng bệnh đường hô hấp khi sử dụng điều hòa - Ảnh minh họa BVCC

Cơ thể đang phát tín hiệu cảnh báo

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần lưu ý những dấu hiệu:

Mắt ngứa, đỏ, cộm dù không thức khuya hay làm việc quá lâu trước màn hình;

Hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, ngạt mũi khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi ra ngoài trời;

Da nổi mẩn ngứa, mày đay dù không tiếp xúc thực phẩm, thuốc hoặc mỹ phẩm lạ;

Ho khan, khò khè, cảm giác khó thở kéo dài trong môi trường phòng kín.

Nếu các triệu chứng xuất hiện lặp đi lặp lại trong phòng điều hòa, rất có thể cơ thể đang phản ứng với dị nguyên trong không khí.

Từ thực tế điều trị, TS.BS Nguyễn Hữu Trường khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen sử dụng điều hòa để giảm nguy cơ dị ứng và bệnh lý hô hấp.

Trong đó, việc vệ sinh điều hòa định kỳ đóng vai trò quan trọng. Không nên chờ đến khi màng lọc bám dày bụi mới làm sạch, bởi nấm mốc và vi khuẩn có thể tích tụ từ rất sớm trong hệ thống lọc khí.

Bên cạnh đó, cần tăng lưu thông không khí trong nhà bằng cách mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để đón ánh nắng và không khí tự nhiên, tránh tình trạng phòng luôn kín hoàn toàn.

Khi lau dọn nhà cửa, nên ưu tiên sử dụng khăn ẩm thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông để hạn chế bụi và bào tử nấm phát tán vào không khí.

Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè, nổi mẩn tái diễn nhiều lần, người dân nên đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển mạn tính, gây khó khăn cho điều trị về sau.

