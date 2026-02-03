Báo động liên viên cứu nam thanh niên vỡ gan, sốc mất máu nguy kịch

Ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu sống nam bệnh nhân 27 tuổi bị vỡ gan nặng, sốc mất máu tối cấp sau tai nạn giao thông, nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện và phẫu thuật khẩn cấp.

Trước đó, rạng sáng 9/1, anh L.V.D (trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) gặp tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An trong tình trạng hôn mê, mạch nhanh nhỏ, huyết áp không đo được – biểu hiện điển hình của sốc mất máu nặng, đe dọa tử vong tức thì.

Siêu âm tại giường, xác định bệnh nhân bị vỡ gan nặng, máu ngập ổ bụng. Các bác sĩ tuyến dưới lập tức phẫu thuật nhét gạc (packing) để cầm máu tạm thời, đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện, chuyển bệnh nhân khẩn cấp lên tuyến trên.

Tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An huy động kíp phẫu thuật, chuẩn bị phòng mổ và sẵn sàng 10 đơn vị máu cùng các chế phẩm máu – yếu tố then chốt trong cấp cứu bệnh nhân mất máu nghiêm trọng.

Khi vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bệnh nhân trong tình trạng đặc biệt nguy kịch: da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp chỉ còn 65/40 mmHg dù đã phải duy trì bằng hai loại thuốc vận mạch liều cao, máu chảy nhiều qua vết mổ đường trắng giữa bụng.

Ê-kíp phẫu thuật gan – mật do BSCKII Lê Anh Xuân, TS.BS Nguyễn Huy Toàn (Khoa Ngoại Tổng hợp) cùng các cộng sự đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cắt gan do chấn thương.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật thực hiện khống chế cuống gan chọn lọc, cắt gan khô theo phương pháp Tôn Thất Tùng – kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và bản lĩnh phẫu thuật vững vàng, đặc biệt trong bối cảnh bệnh nhân đang ở tình trạng sốc mất máu nặng.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, bệnh nhân được cắt bỏ gan phải và dẫn lưu đường mật chủ động. Trong quá trình mổ, do mức độ mất máu đặc biệt nghiêm trọng, người bệnh phải truyền tổng cộng 10 đơn vị hồng cầu khối và huyết tương cùng nhóm.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực Ngoại khoa, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp tiếp tục theo dõi, điều trị và hiện đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

TS.BS Nguyễn Huy Toàn cho biết, chảy máu ổ bụng tối cấp do vỡ gan là tình trạng cấp cứu tối khẩn, nơi xử trí ban đầu đúng, chuyển tuyến kịp thời và phối hợp liên viện hiệu quả giữ vai trò quyết định.

Thành công của ca mổ là minh chứng sinh động cho năng lực chuyên môn, tinh thần sẵn sàng, trách nhiệm của hệ thống y tế và giá trị nhân văn sâu sắc của nghề y.