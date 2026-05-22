Chấn thương khi đá bóng, thiếu niên 13 tuổi phải cắt lách khẩn cấp

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách độ IV sau va chạm mạnh vùng bụng khi chơi bóng đá.

Bệnh nhân là em V.B.N. (13 tuổi, trú tại Việt Hưng, Quảng Ninh). Theo người bệnh kể lại, trong lúc chơi bóng đá sáng 20/5/2026, em bị sút bóng mạnh vào vùng bụng. Sau va chạm, bệnh nhi xuất hiện đau quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị, mệt nhiều nhưng không nôn, không sốt.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cơn đau bụng tăng dần, cơ thể mệt lả nên gia đình đưa trẻ vào cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp CT, các bác sĩ xác định bệnh nhi có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, chấn thương lách độ IV theo phân loại AAST, gây sốc mất máu do chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt lách, truyền máu, chống sốc, cân bằng dịch điện giải và hồi sức tích cực.

Các bác sĩ đã thực hiện cắt lách thành công sau hơn 1 giờ. Sau mổ, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực và chống độc để tiếp tục điều trị.

Sau một ngày hồi sức tích cực với truyền máu, kháng sinh, giảm đau, hỗ trợ dinh dưỡng và hồi sức toàn diện, đến sáng 21/5, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn: tỉnh táo, tự thở oxy kính, huyết áp ổn định, SpO2 đạt 98%, nước tiểu đảm bảo.

BS Nguyễn Thanh Hưng, Phó phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan với tai nạn khi chơi thể thao ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt với các chấn thương vùng bụng, ngực hoặc đầu.

Nhiều trường hợp tổn thương tạng kín như gan, lách diễn biến âm thầm trong những giờ đầu, triệu chứng không rầm rộ nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, tình trạng này có thể nhanh chóng tiến triển thành sốc mất máu, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay gồm: đau bụng tăng dần, mệt lả, chóng mặt, da xanh tái, vã mồ hôi, buồn nôn, khó thở hoặc lơ mơ sau va chạm khi chơi thể thao.

Để phòng tránh chấn thương thể thao ở trẻ em, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ khởi động kỹ trước khi chơi thể thao, sử dụng dụng cụ bảo hộ phù hợp, tránh chơi quá sức hoặc va chạm mạnh. Nhà trường và gia đình cũng cần tăng cường giáo dục kỹ năng chơi thể thao an toàn, nâng cao nhận biết về các dấu hiệu chấn thương nguy hiểm nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc ở trẻ nhỏ.

