Chấn thương khi đá bóng, thiếu niên 13 tuổi phải cắt lách khẩn cấp

Sau cú sút bóng vào bụng khi chơi đá bóng, bé trai 13 tuổi rơi vào sốc mất máu do vỡ lách độ IV, phải phẫu thuật cấp cứu trong đêm.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách độ IV sau va chạm mạnh vùng bụng khi chơi bóng đá.

Bệnh nhân là em V.B.N. (13 tuổi, trú tại Việt Hưng, Quảng Ninh). Theo người bệnh kể lại, trong lúc chơi bóng đá sáng 20/5/2026, em bị sút bóng mạnh vào vùng bụng. Sau va chạm, bệnh nhi xuất hiện đau quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị, mệt nhiều nhưng không nôn, không sốt.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cơn đau bụng tăng dần, cơ thể mệt lả nên gia đình đưa trẻ vào cấp cứu tại bệnh viện.

Qua thăm khám, xét nghiệm và chụp CT, các bác sĩ xác định bệnh nhi có nhiều dịch tự do trong ổ bụng, chấn thương lách độ IV theo phân loại AAST, gây sốc mất máu do chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt lách, truyền máu, chống sốc, cân bằng dịch điện giải và hồi sức tích cực.

Các bác sĩ đã thực hiện cắt lách thành công sau hơn 1 giờ. Sau mổ, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực và chống độc để tiếp tục điều trị.

Sau một ngày hồi sức tích cực với truyền máu, kháng sinh, giảm đau, hỗ trợ dinh dưỡng và hồi sức toàn diện, đến sáng 21/5, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn: tỉnh táo, tự thở oxy kính, huyết áp ổn định, SpO2 đạt 98%, nước tiểu đảm bảo.

BS Nguyễn Thanh Hưng, Phó phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan với tai nạn khi chơi thể thao ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt với các chấn thương vùng bụng, ngực hoặc đầu.

Nhiều trường hợp tổn thương tạng kín như gan, lách diễn biến âm thầm trong những giờ đầu, triệu chứng không rầm rộ nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, tình trạng này có thể nhanh chóng tiến triển thành sốc mất máu, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay gồm: đau bụng tăng dần, mệt lả, chóng mặt, da xanh tái, vã mồ hôi, buồn nôn, khó thở hoặc lơ mơ sau va chạm khi chơi thể thao.

Để phòng tránh chấn thương thể thao ở trẻ em, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ khởi động kỹ trước khi chơi thể thao, sử dụng dụng cụ bảo hộ phù hợp, tránh chơi quá sức hoặc va chạm mạnh.

Nhà trường và gia đình cũng cần tăng cường giáo dục kỹ năng chơi thể thao an toàn, nâng cao nhận biết về các dấu hiệu chấn thương nguy hiểm nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc ở trẻ nhỏ.

Báo động nhiều người nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do pháo nổ

Nhiều trẻ em nhập viện với chấn thương nặng do pháo trong Tết Bính Ngọ 2026, đe dọa thị lực vĩnh viễn và gây tổn thương nghiêm trọng.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ em bị chấn thương mắt do pháo nổ, trong đó nhiều ca tổn thương rất nặng, đe dọa mất thị lực vĩnh viễn.

Em Hà Nguyễn Đức P. (xã Liên Minh, Phú Thọ) khi nghe tiếng pháo nổ của hàng xóm đã chạy ra xem và bị xác pháo tự chế bay vào mắt. Em nhập viện ngày 29 Tết trong tình trạng giác mạc mắt phải tổn thương nặng, bỏng da mi, thị lực chỉ còn sáng tối dương tính.

Bụng bầm tím sau tai nạn, người bệnh 34 tuổi vỡ lách, vỡ thận ngụy kịch

Nhờ quy trình báo động đỏ nội viện và sự phối hợp giữa các chuyên khoa, giúp người bệnh được cứu sống kịp thời, giảm thiểu tối đa biến chứng.

Ngày 5/2/2026, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận một trường hợp đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông, đã kịp thời xử trí bằng kỹ thuật nút mạch, phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Cấp cứu A9, Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Y học hạt nhân.

Người bệnh N. (34 tuổi) gặp tai nạn ô tô lúc 15h ngày 4/2/2026. Sau tai nạn, bệnh nhân tỉnh, đi khám tại hai cơ sở y tế ở Thanh Hóa rồi mới bắt xe ra Hà Nội. Khi vào Khoa Cấp cứu A9, người bệnh bụng trái nề cứng, bầm tím, có phản ứng thành bụng và dấu hiệu mất máu trong ổ bụng.

Đau bụng sau chấn thương kín, người đàn ông vỡ lách nguy kịch

Vỡ lách dù ở mức độ nào cũng cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả vừa phẫu thuật cấp cứu kịp thời cứu sống người bệnh chấn thương bụng kín, vỡ lách phức tạp.

Đau bụng sau chấn thương không ngờ vỡ tạng

