Bụng bầm tím sau tai nạn, người bệnh 34 tuổi vỡ lách, vỡ thận ngụy kịch

Ngày 5/2/2026, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận một trường hợp đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông, đã kịp thời xử trí bằng kỹ thuật nút mạch, phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Cấp cứu A9, Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Y học hạt nhân.

Người bệnh N. (34 tuổi) gặp tai nạn ô tô lúc 15h ngày 4/2/2026. Sau tai nạn, bệnh nhân tỉnh, đi khám tại hai cơ sở y tế ở Thanh Hóa rồi mới bắt xe ra Hà Nội. Khi vào Khoa Cấp cứu A9, người bệnh bụng trái nề cứng, bầm tím, có phản ứng thành bụng và dấu hiệu mất máu trong ổ bụng.

Hình ảnh thận vỡ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả chụp CT cho thấy tổn thương rất nặng: vỡ lách phức tạp, vỡ thận độ IV có giả phình mạch và chảy máu hoạt động, kèm tràn máu ổ bụng. Tình trạng này có thể gây sốc mất máu bất cứ lúc nào nếu không xử trí khẩn cấp.

BSCKII Vũ Đức An – Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9, người trực tiếp tham gia xử trí ban đầu, cho biết: “Người bệnh đến muộn gần 10 giờ sau tai nạn, nên mọi thao tác phải nhanh và chính xác để không bỏ lỡ giờ vàng. Chúng tôi hội chẩn ngay liên chuyên khoa và thống nhất kích hoạt báo động đỏ nội viện”.

Hình ảnh thận và lách vỡ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn nhanh giữa Cấp cứu – Ngoại tổng hợp – CĐHA, các bác sĩ nhận định tổn thương mạch máu khu trú, phù hợp ưu tiên can thiệp nội mạch cầm máu nhằm tránh một cuộc mổ lớn nhiều rủi ro.

Tại phòng can thiệp mạch, dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh xác định điểm chảy máu và giả phình ở cả lách và thận, sau đó tiến hành nút tắc các nhánh mạch tổn thương. Toàn bộ thủ thuật diễn ra trong khoảng 45–60 phút.

Thực hiện can thiệp mạch cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Lê Hồng Kỳ – Trưởng khoa CĐHA & YHHN cho biết: “Nút mạch cấp cứu giúp cầm máu nhanh, ít xâm lấn, chỉ tác động vào vùng tổn thương nên có thể giữ lại phần nhu mô tạng còn lành. Đây là lựa chọn tối ưu trong các chấn thương tạng đặc nặng”.

Sau can thiệp, huyết động người bệnh ổn định, bụng mềm hơn, không ghi nhận chảy máu tái phát. Người bệnh được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nút mạch kịp thời cứu sống bệnh nhân - Ảnh BVCC