Cứu sống bệnh nhân 14 tuổi bị vỡ gan ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, tỉnh Quảng Trị) đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, hồi phục tốt.

Ngày 25/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị cho biết, các y bác sĩ vừa giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vỡ gan do tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi, trú tại xã Lao Bảo), được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Quảng Trị vào lúc 0h44 ngày 21/12/2025 trong tình trạng nguy kịch, sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương bụng kín, bụng chướng căng, huyết động không ổn định, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh yếu với tần số 125 lần/phút, huyết áp 85/60mmHg biểu hiện rõ của tình trạng sốc chấn thương mất máu.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch. Đồng thời, chụp cắt lớp vi tính có thuốc toàn thân để khảo sát mức độ tổn thương.

Bệnh nhân Trương Ngọc S. đã tỉnh táo, sức khoẻ dần ổn định. Ảnh: HL

Ghi nhận ban đầu, bệnh nhân bị chấn thương gan phải độ IV, chấn thương lách độ II, máu ổ bụng lượng nhiều. Tình trạng bệnh diễn tiến nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã tiến hành kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương hội chẩn viện với sự tham gia của các khoa Ngoại Tổng hợp, Hồi sức tích cực - Chống độc và Hồi sức cấp cứu, dưới sự chủ trì của TS.BS Trương Vĩnh Quý, Phó Giám đốc bệnh viện. Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, ghi nhận lượng máu tự do trong ổ bụng bệnh nhân khoảng 3 lít; gan tổn thương nặng, phân thùy VI và VII vỡ nát, đang chảy máu ồ ạt. Do vậy, ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng gan; kiểm soát tạm thời tình trạng chảy máu bằng thủ thuật Pringle; tiến hành cắt gan phân thùy 6, 7; khâu cầm máu, thắt các đường mật nhỏ trên diện cắt; đặt vật liệu cầm máu (Surgicel) và khâu ép diện cắt để kiểm soát hoàn toàn chảy máu.

Sau 4 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định, tiến triển hồi phục tốt.