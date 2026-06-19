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Sức khoẻ 360

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim hơn 30 phút, không để lại di chứng não

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cứu sống bệnh nhân L.T.T. (62 tuổi) trong tình trạng ngừng tuần hoàn kéo dài trên nền suy tim mạn tính nặng.

Thúy Nga

Trước khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân đột ngột ngừng tim do rối loạn nhịp tại một cơ sở y tế. Mặc dù đã được hồi sinh tim phổi và tái lập tuần hoàn tự nhiên, người bệnh vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, sốc tim và suy đa tạng.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu nhằm duy trì chức năng các cơ quan sống còn và hạn chế tối đa tổn thương não sau ngừng tuần hoàn.

Trong đó, kỹ thuật kiểm soát thân nhiệt mục tiêu được áp dụng sớm ngay trong giai đoạn "giờ vàng" sau hồi sức tim phổi. Đây được xem là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ não bộ ở bệnh nhân ngừng tuần hoàn.

Nhờ quá trình theo dõi và điều trị tích cực, sau 5 ngày bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại. Sau 8 ngày, người bệnh được cai máy thở thành công và xuất viện sau 15 ngày điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, không ghi nhận di chứng thần kinh.

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Bệnh nhân ngừng tim suy đa tạng được cứu sống - Ảnh BVCC

ThS.BS Đỗ Minh Thái, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngừng tuần hoàn là một trong những tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp trong y khoa. Khi tim đột ngột mất chức năng co bóp, dòng máu nuôi các cơ quan quan trọng bị gián đoạn hoàn toàn.

Não là cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ sau khoảng 3 - 5 phút thiếu oxy, các tế bào não đã có thể xuất hiện những tổn thương không hồi phục. Vì vậy, mỗi phút chậm trễ trong cấp cứu đều làm giảm đáng kể cơ hội sống sót của người bệnh.

Ngay cả khi được cứu sống, nhiều bệnh nhân vẫn có nguy cơ đối mặt với hội chứng sau ngừng tuần hoàn, bao gồm tổn thương não, suy cơ tim và suy đa tạng. Đây là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế ở nhóm bệnh nhân này luôn ở mức cao.

ThS.BS Đỗ Minh Thái nhấn mạnh, kiểm soát thân nhiệt mục tiêu hiện là một trong những kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong điều trị bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn.

Phương pháp này chủ động hạ nhiệt độ cơ thể xuống khoảng 32 - 36°C trong thời gian 24 - 48 giờ. Việc giảm thân nhiệt có kiểm soát giúp làm chậm quá trình chuyển hóa, giảm nhu cầu tiêu thụ oxy của tế bào não, từ đó hạn chế tổn thương thần kinh thứ phát.

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Các bác sĩ chúc mừng bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Dấu hiệu ngừng tuần hoàn cần cấp cứu ngay

Người bệnh đột ngột mất ý thức.

Không còn phản ứng khi gọi hoặc lay.

Ngừng thở hoặc thở ngáp cá.

Không bắt được mạch trung tâm.

Khi phát hiện người nghi ngờ ngừng tuần hoàn, cần gọi cấp cứu ngay lập tức và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực càng sớm càng tốt để tăng cơ hội sống sót và giảm nguy cơ tổn thương não", các chuyên gia khuyến cáo.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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