Kịp thời ứng cứu 3 người bị lật thuyền ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kịp thời ứng cứu 3 người dân chèo thuyền đi mua lương thực thì gặp nước lũ chảy xiết, làm thuyền bị lật.

Tối 28/10, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ứng cứu kịp thời 3 người dân bị lật thuyền tại phường Điện Bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 3 người dân tại đây chèo thuyền đi mua lương thực thì gặp nước lũ chảy xiết, làm thuyền bị lật. Cả ba người bám vào cột điện chờ cứu hộ.

Lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời ba người dân bị lật thuyền tại phường Điện Bàn.

Thời điểm này, ca nô của lực lượng thanh niên xung kích thuộc Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đi cứu trợ ngang qua phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong ngày 28/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, trực tiếp xuống các địa bàn bị ngập lụt, sạt lở để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tại hai xã Hòa Vang, Đại Lộc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu công an các xã, cảnh sát giao thông phối hợp chính quyền huy động nhân vật lực nhanh chóng khơi thông dòng chảy; đồng thời mở đường tạm, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

