Xã hội

Kịp thời ứng cứu 3 người bị lật thuyền ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kịp thời ứng cứu 3 người dân chèo thuyền đi mua lương thực thì gặp nước lũ chảy xiết, làm thuyền bị lật.

Thanh Hà

Tối 28/10, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ứng cứu kịp thời 3 người dân bị lật thuyền tại phường Điện Bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 3 người dân tại đây chèo thuyền đi mua lương thực thì gặp nước lũ chảy xiết, làm thuyền bị lật. Cả ba người bám vào cột điện chờ cứu hộ.

ung-cuu-1107-8008png.png
Lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời ba người dân bị lật thuyền tại phường Điện Bàn.

Thời điểm này, ca nô của lực lượng thanh niên xung kích thuộc Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đi cứu trợ ngang qua phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong ngày 28/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP, trực tiếp xuống các địa bàn bị ngập lụt, sạt lở để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tại hai xã Hòa Vang, Đại Lộc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu công an các xã, cảnh sát giao thông phối hợp chính quyền huy động nhân vật lực nhanh chóng khơi thông dòng chảy; đồng thời mở đường tạm, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ lên cao, người dân xuyên đêm cứu hộ đê:

(VTV1)
Xã hội

Tập trung ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại Trung Bộ

Các bộ ngành, địa phương cần tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

ave.jpg
Nhiều tuyến phố ở Hội An bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Hoài Văn).
Xem chi tiết

Xã hội

Nỗ lực liên lạc với 600 hộ dân xã Trà Leng bị mất liên lạc do mưa lũ

Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai lực lượng đi bộ vào khu vực xã Trà Leng (Đà Nẵng) bị mất liên lạc do mưa lũ để cập nhật tình hình, hỗ trợ bà con.

Sáng 27/10, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng, TP Đà Nẵng cho biết, xã đang triển khai lực lượng và các phương án để kết nối với khoảng 600 hộ dân bị mất liên lạc do mưa lớn mất điện từ chiều qua.

Những ngày này trên địa bàn xảy ra mưa lớn, khu vực xã Trà Leng cũ mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26/10 không thể liên lạc. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng mới vào xã Trà Leng cũ bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt.

Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết ngày 27/10, mưa lớn dồn dập, lũ sông miền Trung tiếp tục lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, Nam Bộ có mưa lớn cục bộ. 

Trong 24 giờ tới, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 350 mm.

Tại Tây Nguyên, từ sáng sớm 27/10 đến sáng 28/10, khu vực phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem chi tiết

