Cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền diện áo lệch vai, nhan sắc miễn chê

Trong không khí phố phường đầy nắng nhẹ, Thu Huyền khoe vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch vẫn vô cùng cuốn hút đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của netizen.
Tộc người Apache là một trong những dân tộc bản địa nổi tiếng nhất Bắc Mỹ, sở hữu văn hóa chiến binh và truyền thống lâu đời.
Vườn quốc gia Vịnh Ningaloo của Úc là nơi sở hữu rạn san hô ven bờ dài ngoạn mục, được xem là thiên đường biển của xứ chuột túi.
Dù cái tên khiến nhiều người ngượng ngùng nhưng chất lượng thịt và gạch thơm ngon hảo hạng của loài cua này khiến nhiều khách lùng mua mỗi khi đến mua.
“Nữ thần Thái Lan” Baifern Pimchanok một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân.
Huyền Lizzie đăng loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân, ngay lập tức khiến netizen trầm trồ vì visual nhẹ nhàng, thanh lịch chuẩn phong cách Hàn Quốc.
Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến Instagram “nổ tung” khi tung loạt ảnh khoe vòng eo săn chắc cùng phong cách thời trang cá tính, năng động.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần có thể gặp vấn đề phức tạp, cần hành động thận trọng và hãy cẩn thận khi kết bạn mới.
Căn penthouse của vợ chồng Hà Phương rộng gần 1.400 m², gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm.
Trên trang Instagram, “cô em trendy” Khánh Linh khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt hình ảnh đầy khí chất khiến người xem không thể rời mắt.
225 bức tượng Ushabti hoàng gia được phát hiện ở thành phố cổ Tanis, Ai Cập, ngay phía bắc của lăng mộ vị Vua Pharaoh Shoshenq III.
Bạch Mộc Lương Tử mê hoặc du khách với biển mây trắng và rừng phong đỏ rực. Hành trình trekking thử thách, cảnh quan Tây Bắc hùng vĩ khó quên.
Song A-reum - nữ VĐV thể hình Hàn Quốc với thân hình cơ bắp săn chắc - bất ngờ xóa hết hình ảnh của chồng trên mạng xã hội.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc gương đá Obsidian khoảng 8.500 năm tuổi ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.
Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã xác nhận vụ phóng tàu chở người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 27/11 thành công nhưng lần phóng này khiến bệ phóng hư hại.
FBI cảnh báo chỉ một tin nhắn giả mạo cũng đủ khiến toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng biến mất.
Mới đây, Lê Thanh Thúy được chọn làm người cầm cờ danh dự cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 33.
Diễn viên Diệu Nhi bắt xe ôm đến rạp chiếu phim ủng hộ tác phẩm Hoàng tử quỷ của ca sĩ Anh Tú Atus.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
Hai thanh niên đi trên đường bất ngờ bị một nhóm người đuổi theo và gây gổ khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.
Hang đá Long Môn là một trong những quần thể điêu khắc đá lớn nhất châu Á, thể hiện sự tinh hoa của nghệ thuật Phật giáo đại thừa.