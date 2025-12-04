Hà Nội

Cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền diện áo lệch vai, nhan sắc miễn chê

Cộng đồng trẻ

Cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền diện áo lệch vai, nhan sắc miễn chê

Trong không khí phố phường đầy nắng nhẹ, Thu Huyền khoe vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch vẫn vô cùng cuốn hút đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của netizen.

Thiên Anh
Cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền mới đây khiến mạng xã hội thêm một lần “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh diện áo lệch vai trắng trên trang Instagram cá nhân.
Trong không khí phố phường đầy nắng nhẹ, hình ảnh Thu Huyền khoe vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch nhưng vẫn vô cùng cuốn hút đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.
Cựu hoa khôi bóng chuyền Việt Nam trong loạt ảnh nổi bật với mái tóc đen dài mượt, được thả tự nhiên tôn lên nét nữ tính đặc trưng. Làn da trắng mịn cùng đường nét gương mặt mềm mại gây ấn tượng mạnh: đôi mắt to sắc sảo, hàng mi cong, sống mũi cao và bờ môi căng mọng giúp tổng thể thêm phần rạng rỡ.
Chiếc áo lệch vai màu trắng mang đến vẻ đẹp vừa tinh khôi, vừa gợi cảm một cách tinh tế. Những chi tiết lông mịn ở tay áo tạo điểm nhấn mềm mại, khiến phong cách của cô trở nên sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Vóc dáng cân đối cùng đôi chân thon gọn càng giúp Thu Huyền thêm nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát.
Đặng Thu Huyền là gương mặt từng gây chú ý mạnh mẽ trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Xuất thân từ CLB Thông tin Liên Việt Postbank (nay là BTL Thông Tin), cô thi đấu ở vị trí chuyền hai—vị trí đòi hỏi kỹ thuật, khả năng quan sát và tư duy chiến thuật sắc bén.
Dù được đánh giá là tài năng triển vọng, Đặng Thu Huyền bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào tháng 3/2021, khi mới 19 tuổi. Quyết định này từng gây tiếc nuối nhưng cũng thể hiện tinh thần dám thay đổi, dám bước ra khỏi vùng an toàn của cô gái trẻ.
Thu Huyền đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nơi Huyền xuất sắc lọt Top 10 chung cuộc và Top 5 Người đẹp Biển. Thành tích ấn tượng giúp cô bước sang một hành trình hoàn toàn mới.
Hiện nay, Đặng Thu Huyền đang là MC và bình luận viên thể thao của VTVcab, chủ yếu dẫn các chương trình bóng chuyền — môn thể thao mà cô am hiểu sâu sắc. Lối dẫn tự nhiên, giọng nói sáng và sự tự tin trước ống kính giúp cô ngày càng được yêu thích.
Từ một tài năng bóng chuyền giàu triển vọng đến Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, rồi hiện tại là MC thể thao chuyên nghiệp, Đặng Thu Huyền cho thấy hành trình bứt phá mạnh mẽ của một cô gái trẻ không ngừng tìm kiếm chính mình.
Loạt ảnh mới đăng tải không chỉ tôn vinh nhan sắc xinh đẹp của Thu Huyền mà còn thể hiện phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng — đúng như cách cô đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp mới.
Thiên Anh
