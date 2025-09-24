Hà Nội

Cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền lăng-xê triệt để mẫu váy 'baby doll'

Cộng đồng trẻ

Cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền lăng-xê triệt để mẫu váy 'baby doll'

Mới đây, cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi lăng-xê triệt để mẫu váy "baby doll".

Thiên Anh
Từng là cái tên làm mưa làm gió làng bóng chuyền Việt Nam với danh xưng "hoa khôi bóng chuyền", Đặng Thu Huyền dù đã giã từ sự nghiệp sân cỏ nhưng vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ.
Mới đây, Đặng Thu Huyền lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi lăng-xê triệt để mẫu váy "baby doll", khoe vẻ đẹp ngọt ngào, tươi trẻ khó cưỡng.
Trong loạt ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân, Đặng Thu Huyền xuất hiện đầy duyên dáng trong thiết kế váy "baby doll".
Những chiếc váy này không chỉ giúp người đẹp che đi những khuyết điểm nhỏ về vóc dáng mà còn tôn lên vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu đúng như tên gọi của mẫu váy.
Mẫu váy "baby doll" với thiết kế xòe rộng, dáng suông thoải mái, cổ áo bèo nhún hoặc tay phồng đã trở thành "vũ khí bí mật" giúp Đặng Thu Huyền "hack tuổi" một cách ngoạn mục.
Đặng Thu Huyền khéo léo kết hợp trang phục với cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên, tạo nên tổng thể hài hòa và thu hút.
Sự trở lại ấn tượng của Đặng Thu Huyền với vai trò một "fashion icon" lăng-xê mẫu váy "baby doll" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
Đặng Thu Huyền không chỉ chứng minh sức hút của một cựu vận động viên mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ về việc làm đẹp và tự tin thể hiện phong cách của mình.
Sau khi giải nghệ ở tuổi 19, Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền càng trở nên nổi tiếng khi giữ vai trò MC thể thao của Truyền hinh Cáp Việt Nam (VTV Cab).
Đầu năm 2021, Thu Huyền quyết định giải nghệ ở tuổi 19 khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Cô nàng cho biết sau 8 năm gắn bó với bóng chuyền, cô muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới trong cuộc sống. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật
#Đặng Thu Huyền #váy baby doll #thời trang #hoa khôi bóng chuyền #mẫu váy #Cựu hoa khôi bóng chuyền

