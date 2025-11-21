Hà Nội

Xã hội

Cựu Chủ tịch xã ở Nghệ An lĩnh án 18 năm tù vì vận chuyển ma túy

Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cũ, Nghệ An) đã nhận lời vận chuyển thuê ma túy với số tiền 50 triệu đồng và bị bắt sau đó.

Thanh Hà

Ngày 21/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Mùa Dua Thái (SN 1969, trú tại xã Na Ngoi, Nghệ An) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tại tỉnh Bolikhămxay, Lào) và Trần Thế Hùng (SN 1990, trú tại xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Mùa Dua Thái là cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An.

Theo cáo trạng, tháng 11/2024, Tồng Cu Mua được một người đàn ông tên Cường đặt mua ma túy tổng hợp với giá 210 triệu đồng và yêu cầu giao xuống TP Vinh (cũ). Cường chuyển khoản cho Mua 60 triệu đồng để đặt cọc.

chu-tich-xa-buon-ma-tuy-1-1714.jpg
Bị cáo Mùa Dua Thái tại phiên xét xử. Mùa Dua Thái là cựu Chủ tịch xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ) tỉnh Nghệ An.

Đến 20/11/2024, Mua liên lạc với Mùa Dua Thái để thuê vận chuyển ma túy từ xã Na Ngoi xuống TP Vinh với tiền công 50 triệu đồng. Thái đồng ý nhưng chỉ giao đến đường N5 chứ không đưa vào thành phố vì sợ bị bắt.

Ngày 24/11/2024, khi người quen ở bên Lào đưa ma túy đến Việt Nam, Mua gọi điện cho Thái đến địa điểm hẹn để lấy "hàng" đưa đi giao cho khách.

Khoảng 19h cùng ngày, khi đến đoạn đường N5 thuộc địa phận huyện Nghi Lộc (cũ), Thái cất ma túy bên đường.

Nhận được ảnh Thái gửi chỗ cất giấu ma túy, Mua gọi cho Cường đến nhận ma túy nhưng người đàn ông này nói đang đưa người nhà đi bệnh viện, không lấy hàng được.

Sau đó, Mua gọi cho Trần Thế Hùng trao đổi về thông tin số ma túy đang cất giấu ở đường N5.

Mua thuyết phục Hùng đến lấy về, nếu bán được trả cho Mua 210 triệu đồng. Nếu Cường đến lấy thì nhờ Hùng đi giao và sẽ trả 20 triệu đồng tiền công.

Đến 7h ngày 25/11/2024, Hùng đi lấy ma túy về. Đến 11h cùng ngày, khi đến khu vực xã Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc), Hùng thấy công an nên vứt số hàng xuống ruộng.

Tuy nhiên, hành vi của Hùng bị công an phát hiện và bắt giữ với tang vật hơn 1,7kg ma túy. Mua và Thái bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Khám xét nơi ở của Thái, lực lượng chức năng phát hiện 0,782g ma túy. Thái khai nhận, khoảng tháng 6/2024, khi sang Lào thăm người thân thì nghe nói ma túy có thể chữa bệnh dịch cho trâu bò nên Thái xin về để làm theo.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Thái cho biết hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên đã làm liều. Bị cáo rất hối hận và mong Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Tồng Cu Mua và Trần Thế Hùng 20 năm tù về tội "Mua bán trái chất ma túy".

Bị cáo Mùa Dua Thái bị tuyên phạt 16 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

