Cứu 3 người trong một gia đình bị nước lũ cô lập trong đêm ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa đã giải cứu an toàn 3 nạn nhân bị cô lập trong ngôi nhà bị ngập nước, nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Đêm 25/8, lực lượng Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu 3 người trong một gia đình sinh sống cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng bị nước lũ cô lập trong nhà.

Lực lượng Công an đã đưa 3 nạn nhân đến nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 25/8, Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có 3 nạn nhân ở xã Sao Vàng bị nước lũ cô lập trong nhà, xung quanh nước ngập chảy xiết, nguy cơ nhà bị sập, nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của đơn vị đã điều động thiết bị, phương tiện cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương triển khai cứu người bị nạn khi mưa to, gió bão số 5 thổi mạnh trong đêm tối.

Tại hiện trường, xác định ngôi nhà bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, nước suối chảy xiết, mực nước dâng cao, trời tối, mưa to gió lớn khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng mô tô nước, các thiết bị chuyên dụng, dây an toàn tiếp cận ngôi nhà bị cô lập. Đến gần 23h đêm, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và giải cứu an toàn 3 nạn nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định.

3 nạn nhân trong một gia đình bị mắc kẹt trong mưa lũ gồm anh T.X.Đ. 33 tuổi; vợ là chị H.T.L.P. 29 tuổi và con gái của hơn 3 tuổi. Từ chiều và đêm 25/8 đến sáng 26/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to kèm gió bão thổi mạnh. Nhiều xã ở vùng ven biển, vùng trũng thấp của tỉnh Thanh Hóa (như xã Sao Vàng nêu trên) đã và đang bị ngập lụt.

