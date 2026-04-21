Cuộc sống người dân ở Lebanon sau lệnh ngừng bắn Israel-Hezbollah

Nhiều người dân ở Lebanon phải di tản trước đó do cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã trở về quê nhà của họ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Sự yên tĩnh mong manh bao trùm một số khu vực của Lebanon vào ngày 17/4 khi lệnh ngừng bắn 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và lực lượng Hezbollah bắt đầu có hiệu lực, thúc đẩy hàng nghìn gia đình phải di tản trước đó bắt đầu hành trình trở về nhà.

Xe cộ ùn tắc kéo dài hàng cây số

Cuộc giao tranh Israel-Hezbollah mới nhất đã khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán ở Lebanon. Bất chấp cảnh báo từ các quan chức Lebanon rằng họ không nên ngay lập tức trở về nhà, nhiều cư dân đã bắt đầu di chuyển về phía nam Lebanon chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố.

Theo AP, vào sáng sớm, tình trạng xe cộ ùn tắc kéo dài hàng cây số trên tuyến đường dẫn về phía nam đến cây cầu Qasmiyeh bị hư hại bắc qua sông Litani, một tuyến đường giao thông quan trọng nối liền thành phố ven biển phía nam Tyre với phía bắc. Những chiếc xe chất đầy nệm, vali và đồ đạc di chuyển từng chút một qua làn đường duy nhất vừa được mở lại, được sửa chữa vội vàng sau một cuộc không kích của Israel chỉ một ngày trước đó.

Người dân đi qua cây cầu Qasmiyeh bị phá hủy gần thành phố Tyre, miền nam Lebanon, để trở về quê nhà sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, ngày 17/4/2026. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari.

Tại các ngôi làng phía nam như Jibsheet, chỉ một số ít cư dân trở về những khu chung cư bị phá hủy, các con phố ngổn ngang mảnh bê tông vỡ vụn, cửa chớp nhôm cong vênh và dây điện lơ lửng.

“Tôi cảm thấy tự do khi được trở về. Nhưng nhìn xem, họ đã phá hủy mọi thứ - quảng trường, nhà cửa, cửa hàng, tất cả mọi thứ”, Zainab Fahas, 23 tuổi, chia sẻ.

Nhiều người không tin rằng thử thách mà họ phải đối mặt thực sự đã kết thúc, lo sợ cuộc chiến còn tiếp diễn.

“Israel không muốn hòa bình. Tôi ước mọi chuyện khác đi nhưng cuộc chiến này sẽ tiếp diễn”, Ali Wahdan, 27 tuổi, một nhân viên y tế đang chống nạng bước đi trên đống đổ nát của trụ sở dịch vụ khẩn cấp ở Jibsheet, nói. Anh bị thương nặng trong một cuộc không kích không báo trước của Israel nhắm vào tòa nhà trong tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Tại khu phố Haret Hreik ở ngoại ô phía nam Beirut, có những tòa nhà đã bị san bằng thành đống đổ nát sau nhiều tuần bị Israel oanh tạc dữ dội. Ahmad Lahham, 48 tuổi, vẫy lá cờ vàng của Hezbollah đứng trên đống đổ nát từng là khu chung cư nơi ông ở và cũng từng là chi nhánh của Al-Qard Al-Hassan, cánh tay tài chính của Hezbollah.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các chiến binh”, Lahham tuyên bố, thể hiện lòng trung thành của mình với nhóm vũ trang này.

Một quan chức chính quyền địa phương ở Haret Hreik cho biết Israel đã tấn công khu phố này 62 lần trong 6 tuần qua.

“Chúng tôi đã dọn dẹp được đống đổ nát của các tòa nhà bị hư hại một phần, nhưng đối với những tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, chúng tôi sẽ cần thiết bị chuyên dụng”, ông Sadek Slim, Phó thị trưởng khu phố, cho biết trong một cuộc họp báo.

Nhiều cư dân ngần ngại trở về...

Tại trung tâm Beirut, lều vẫn còn được dựng dọc một số khu vực. Nhiều gia đình bắt đầu rời đi, nhưng một số người khác vẫn chờ đợi, cân nhắc rủi ro khi quay trở lại phía nam.

“Nhà cửa của chúng tôi ở phía nam đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi có 6 đứa con ở đây (Beirut), và tôi không thể rời đi nhanh như vậy. Khi nào tình hình an toàn hơn, chúng tôi sẽ cố gắng đưa các con trở về làng", Ali Balhas, đến từ thị trấn Siddiqeen thuộc tỉnh Tyre, cho hay.

Một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon, bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel, ngày 8/4/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Amira Ayyash, một phụ nữ đến từ Qaaqaiat al-Jisr thuộc tỉnh Nabatiyeh, quyết định chờ đợi và đánh giá tình hình trước khi trở về nhà.

"Chúng tôi không biết họ (Israel) sẽ tấn công lúc nào. Vì vậy, chúng tôi không vội vàng trở về", Amira Ayyash nói.

Ahmad Ramadan, 42 tuổi, người cha của 3 đứa con đang mắc kẹt trong vòng xoáy xung đột, cho biết ban đầu ông dự định chờ đợi tại căn hộ chật chội của người anh họ ở Beirut, nhưng mong muốn được tận mắt chứng kiến ​​ngôi nhà của mình ở thành phố Tyre phía nam đã thôi thúc ông trở về.

“Chúng tôi sẽ trở về kiểm tra nhà cửa nhanh chóng rồi quay lại. Chúng tôi chỉ cần biết xem có thiệt hại gì không. Ngay cả khi phải chờ đợi hàng giờ ở đây, việc biết chuyện gì đã xảy ra cũng đáng giá”, Ahmad chia sẻ.

