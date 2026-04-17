Ông Trump nói sắp gặp lãnh đạo Israel và Lebanon tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng "trong một hoặc hai tuần tới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng "trong một hoặc hai tuần tới".

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc gặp", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời lưu ý rằng đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên trong 44 năm qua và một thỏa thuận tiềm năng sẽ bao gồm cả lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với Lebanon, và họ sẽ giải quyết vấn đề Hezbollah", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Israel và Lebanon đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 16/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/4 cho biết Israel bảo lưu quyền "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ" trong thời gian ngừng bắn, và lệnh này có thể được gia hạn.

"Ngoài ra, Israel sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự tấn công nào nhằm vào các mục tiêu của Lebanon, bao gồm mục tiêu dân sự, quân sự và các mục tiêu nhà nước khác trên lãnh thổ Lebanon bằng đường bộ, đường không hoặc đường biển", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố cũng cho biết "Chính phủ Lebanon sẽ thực hiện các bước đi thiết thực nhằm ngăn chặn Hezbollah và tất cả các nhóm vũ trang phi nhà nước ngoài vòng kiểm soát khác trên lãnh thổ Lebanon tiến hành các hoạt động thù địch trong thời gian ngừng bắn".

Lệnh ngừng bắn "có thể được gia hạn theo thỏa thuận giữa Lebanon và Israel nếu đạt được tiến triển trong đàm phán và khi Lebanon chứng minh hiệu quả khả năng khẳng định chủ quyền của mình", tuyên bố bổ sung.

Tuyên bố này nêu rõ các điều khoản của lệnh ngừng bắn và đã được Chính phủ Israel và Lebanon nhất trí, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu ngày 16/4 cho biết thêm Israel sẽ không rút khỏi các vị trí tại Lebanon trong thời gian ngừng bắn, theo các nguồn tin.

