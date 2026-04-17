Ông Trump nói sắp gặp lãnh đạo Israel và Lebanon tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng "trong một hoặc hai tuần tới".

An An (Theo THX)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng "trong một hoặc hai tuần tới".

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc gặp", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời lưu ý rằng đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên trong 44 năm qua và một thỏa thuận tiềm năng sẽ bao gồm cả lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với Lebanon, và họ sẽ giải quyết vấn đề Hezbollah", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Israel và Lebanon đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 16/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/4 cho biết Israel bảo lưu quyền "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ" trong thời gian ngừng bắn, và lệnh này có thể được gia hạn.

"Ngoài ra, Israel sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự tấn công nào nhằm vào các mục tiêu của Lebanon, bao gồm mục tiêu dân sự, quân sự và các mục tiêu nhà nước khác trên lãnh thổ Lebanon bằng đường bộ, đường không hoặc đường biển", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố cũng cho biết "Chính phủ Lebanon sẽ thực hiện các bước đi thiết thực nhằm ngăn chặn Hezbollah và tất cả các nhóm vũ trang phi nhà nước ngoài vòng kiểm soát khác trên lãnh thổ Lebanon tiến hành các hoạt động thù địch trong thời gian ngừng bắn".

Lệnh ngừng bắn "có thể được gia hạn theo thỏa thuận giữa Lebanon và Israel nếu đạt được tiến triển trong đàm phán và khi Lebanon chứng minh hiệu quả khả năng khẳng định chủ quyền của mình", tuyên bố bổ sung.

Tuyên bố này nêu rõ các điều khoản của lệnh ngừng bắn và đã được Chính phủ Israel và Lebanon nhất trí, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu ngày 16/4 cho biết thêm Israel sẽ không rút khỏi các vị trí tại Lebanon trong thời gian ngừng bắn, theo các nguồn tin.

Đằng sau cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon

Nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã thảo luận về một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 1 tuần ở Lebanon.

Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ giữa Israel và Lebanon đã diễn ra tại Washington, Mỹ, hôm 14/4, theo AP. Các quan chức đã cố gắng giảm bớt kỳ vọng về kết quả đạt được, nhưng việc sự kiện diễn ra đã là một bước tiến đáng kể.

Điều gì dẫn tới cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon?

Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon tại Mỹ

Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, theo AP. Trong một tuyên bố sau khi phiên họp kéo dài 2 giờ kết thúc hôm 14/4, Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi hai bên về những gì họ gọi là “các cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon”.

"Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch phải đạt được giữa hai Chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Israel không kích Lebanon, quan chức cấp cao Hezbollah thiệt mạng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon đã khiến một quan chức cấp cao của Hezbollah thiệt mạng.

Theo thông báo của Quân đội Israel, Ali Yusuf Harshi, Thư ký của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Tel Aviv ở Beirut, Lebanon, hôm 8/4.

"Ali Yusuf Harshi, cháu trai và là thư ký riêng của thủ lĩnh Hezbollah Qassem, là mục tiêu của cuộc tấn công ở khu phố Tallet Khayat của Beirut. Đoạn video cho thấy cuộc tấn công đã làm sập một phần của tòa nhà nhiều tầng", IDF thông báo.

