Cục trưởng "mách nước" sĩ tử 2k7 tự tin 'vượt vũ môn'

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đang đến rất gần, mang theo không khí hồi hộp và cả những lo lắng của hàng triệu thí sinh cùng các bậc phụ huynh trên cả nước.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia.

Trước thời khắc quan trọng này, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, đã có những chia sẻ, tư vấn và dặn dò quan trọng, giúp các sĩ tử vững tâm, tự tin bước vào phòng thi.

Những điểm mới “chưa từng có” của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

GS.TS Huỳnh Văn Chương cho hay, kỳ thi năm 2025 có nhiều điểm mới quan trọng mà thí sinh cần nắm vững để chủ động trong cả quá trình làm bài và xét tuyển. Đây là những thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện sự đổi mới trong công tác tổ chức thi và đánh giá của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, một trong những điểm mới là cấu trúc và thời gian thi cũng được tinh gọn. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 buổi, rút ngắn 1 buổi so với các năm trước, bao gồm: 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi tổ chức các bài thi tự chọn. Thí sinh sẽ được lựa chọn 2 trong số 9 môn học (Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học). Việc sắp xếp thí sinh theo môn thi tự chọn sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng phòng thi và điểm thi.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng trong năm nay là sự tồn tại song song của hai loại đề thi. Thí sinh lớp 12 sẽ dự thi với đề thi được xây dựng theo Chương trình GDPT 2018. Trong khi đó, các thí sinh tự do, những người đã học theo chương trình cũ nhưng chưa tốt nghiệp, sẽ dự thi với đề thi riêng theo Chương trình GDPT 2006.

"Tuy nhiên, từ năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với một loại đề thi duy nhất theo chương trình GDPT 2018. Các thí sinh cần đặc biệt lưu ý nội dung này để chủ động trong kế hoạch học tập và ôn luyện ngay từ bây giờ, tránh tình trạng bị động trong năm tới", ông Chương khuyến cáo.

Quy chế thi năm nay, theo ông Chương cũng ghi nhận nhiều thay đổi trong việc xét công nhận tốt nghiệp, hướng tới việc đánh giá toàn diện hơn năng lực học sinh. Cụ thể, kết quả tốt nghiệp sẽ được tính theo tỷ lệ 50% điểm đánh giá quá trình (học bạ) và 50% điểm thi. Các chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để miễn thi trong xét tốt nghiệp nhưng không còn được quy đổi thành điểm 10 như trước. Ngoài ra, quy chế mới đã bỏ hoàn toàn việc cộng điểm khuyến khích cho chứng chỉ nghề, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với tất cả thí sinh.

Đặc biệt, một điểm mới nổi bật và được xem là một bước tiến công nghệ đột phá chính là phương thức vận chuyển đề thi. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ thi tốt nghiệp THPT, đề thi gốc được chuyển từ địa điểm của Hội đồng ra đề thi tới các điểm in sao trên toàn quốc thông qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đến giờ phút này, toàn bộ hệ thống đề thi đã được chuyển tới các tỉnh, thành theo phương thức mới một cách thành công và rất thuận lợi. “Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào các khâu trọng yếu của quy trình tổ chức kỳ thi. Phương thức này giúp chuyển đề thi gốc nhanh, kịp thời, an toàn tuyệt đối, đồng thời giảm bớt được đáng kể thời gian và nhân sự vận chuyển so với phương pháp truyền thống.

Sĩ tử yên tâm, đề thi không có sáp nhập tỉnh

Một trong những băn khoăn lớn của thí sinh và giáo viên trong thời gian qua là việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/7/2025 có thể ảnh hưởng đến kỳ thi hay không, đặc biệt là dữ liệu trong các môn khoa học xã hội.

Lý giải về vấn đề này, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết Bộ GD&ĐT đã lường trước và có sự chuẩn bị "từ sớm, từ xa". Việc tổ chức kỳ thi được thực hiện với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng quá trình chấm thi, công bố kết quả có thể sẽ diễn ra khi hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động.

“Hầu hết các địa phương đều đã chủ động triển khai theo đúng hướng dẫn của Bộ. Tùy vào thời điểm kích hoạt hoạt động của chính quyền mới, các địa phương sẽ xem xét điều chỉnh Ban chỉ đạo, ban chấm thi nếu cần thiết, hoặc có thể giữ nguyên để đảm bảo sự ổn định. Nhìn chung, công tác chuẩn bị thi, đội ngũ cán bộ coi thi vẫn giữ nguyên nên không ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi," ông Chương cho biết.

Về nội dung kiến thức liên quan đến địa giới hành chính, theo ông Chương, Bộ GD&ĐT đã xác định các môn học chịu tác động như Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở một số khối lớp. Bộ sẽ sớm thực hiện các quy trình để chỉnh sửa chương trình và sách giáo khoa, cập nhật các địa danh, số liệu, bản đồ cho phù hợp.

Tuy nhiên, đối với kỳ thi năm 2025, khâu làm đề thi đã diễn ra trước khi có Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Do đó, thí sinh có thể hoàn toàn yên tâm rằng đề thi năm nay sẽ sử dụng dữ liệu hành chính cũ, tức là các số liệu, địa danh theo chương trình GDPT 2018 trước thời điểm sáp nhập. Các em hãy tập trung ôn tập theo đúng nội dung đã được học trong sách giáo khoa.

Lưu ý cốt tử trước "giờ G"

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho hay, đề thi sẽ bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa rõ rệt để phục vụ cả mục tiêu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Đặc biệt, cấu trúc và định dạng đề thi đã được công bố từ sớm, giúp học sinh có đủ thời gian làm quen và ôn luyện.

Riêng đối với môn Ngữ văn, đề thi sẽ mở rộng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Vì vậy, học sinh cần tập trung ôn tập kiến thức, kĩ năng theo chuẩn đầu ra của chương trình thay vì chỉ chăm chăm vào một số ngữ liệu quen thuộc, hay học thuộc lòng, học theo văn mẫu. Với các môn thi trắc nghiệm, các em cần làm quen với các định dạng câu hỏi mới như trắc nghiệm đúng/sai hay trắc nghiệm trả lời ngắn.

Bên cạnh kiến thức, sức khỏe thể chất và tinh thần là yếu tố quyết định. Trong lúc này, các em có thể cố gắng tập trung ôn lại những phần kiến thức mình còn chưa tự tin. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là giữ gìn sức khỏe, không nên thức quá khuya, ăn uống đủ chất và giữ tinh thần thật thoải mái để tránh áp lực, căng thẳng không đáng có.

Một điều quan trọng các em cần lưu ý, đó là tuân thủ nghiêm ngặt quy chế thi. Đề thi là tài liệu tối mật quốc gia. Mọi hành vi gian lận, đặc biệt là sử dụng các thiết bị công nghệ cao, đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Một sai sót nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến kết quả của cả 12 năm đèn sách và cả tương lai sau này. Năm nay, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ ngay từ sớm để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

"Vì vậy, các em hãy tự tin vào năng lực của mình và thực hiện kỳ thi một cách nghiêm túc nhất," GS.TS Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.