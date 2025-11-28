Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cửa hàng thời trang giảm "sập sàn" ngày Black Friday, khách vẫn dửng dưng

Kinh doanh

Cửa hàng thời trang giảm "sập sàn" ngày Black Friday, khách vẫn dửng dưng

Không còn cảnh xếp hàng dài, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đìu hiu trong ngày Black Friday dù giảm sâu tới 80%.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Black Friday được xem là dịp khuyến mãi lớn nhất trong năm, diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11 (năm nay rơi vào ngày 28/11). Tuy nhiên, không khí mua sắm tại nhiều cửa hàng thời trang vẫn trầm lắng.
Black Friday được xem là dịp khuyến mãi lớn nhất trong năm, diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11 (năm nay rơi vào ngày 28/11). Tuy nhiên, không khí mua sắm tại nhiều cửa hàng thời trang vẫn trầm lắng.
Sáng 28/11, một số cửa hàng thời trang ở gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) vắng vẻ khách dù treo biển giảm giá sâu từ 30 - 80%.
Sáng 28/11, một số cửa hàng thời trang ở gần hồ Linh Đàm (Hà Nội) vắng vẻ khách dù treo biển giảm giá sâu từ 30 - 80%.
Cửa hàng thời trang công sở Nem giảm 50% để thu hút khách hàng.
Cửa hàng thời trang công sở Nem giảm 50% để thu hút khách hàng.
Chương trình khuyến mại của thời trang Canifa áp dụng từ 19 đến 30/11.
Chương trình khuyến mại của thời trang Canifa áp dụng từ 19 đến 30/11.
Không có cảnh đông đúc, xếp hàng chờ đợi như nhiều năm, dù mức giá đã rất hời.
Không có cảnh đông đúc, xếp hàng chờ đợi như nhiều năm, dù mức giá đã rất hời.
Những tấm biển "siêu sale bùng nổ", "sale 50%" phủ kín bên ngoài cửa hàng. Ảnh: Người đưa tin
Những tấm biển "siêu sale bùng nổ", "sale 50%" phủ kín bên ngoài cửa hàng. Ảnh: Người đưa tin
Đây là đợt sale giảm giá lớn nhất dịp cuối năm. đồng thời là cơ hội để các cửa hàng "chạy" chương trình kích cầu mua sắm. Ảnh: Người đưa tin
Đây là đợt sale giảm giá lớn nhất dịp cuối năm. đồng thời là cơ hội để các cửa hàng "chạy" chương trình kích cầu mua sắm. Ảnh: Người đưa tin
Black Friday năm nay, nhiều cửa hàng tham gia hơn hẳn so với năm ngoái, mức giảm cũng “mạnh tay” hơn song sức mua thực tế chưa bùng nổ như kỳ vọng. Ảnh: Vietnamnet
Black Friday năm nay, nhiều cửa hàng tham gia hơn hẳn so với năm ngoái, mức giảm cũng “mạnh tay” hơn song sức mua thực tế chưa bùng nổ như kỳ vọng. Ảnh: Vietnamnet
Người tiêu dùng hiện đã thận trọng hơn, không còn theo tâm lý “cứ giảm là mua". Ảnh: Tiền phong
Người tiêu dùng hiện đã thận trọng hơn, không còn theo tâm lý “cứ giảm là mua". Ảnh: Tiền phong
Trong giờ cao điểm nhưng không khí mua sắm trên phố Cầu Giấy vẫn khá ảm đạm. Ảnh: Người đưa tin
Trong giờ cao điểm nhưng không khí mua sắm trên phố Cầu Giấy vẫn khá ảm đạm. Ảnh: Người đưa tin
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Giảm giá Black Friday #Thời trang Hà Nội #Tâm lý tiêu dùng #Ảnh hưởng dịch bệnh #Xu hướng mua sắm trực tuyến #Chương trình khuyến mãi lớn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT