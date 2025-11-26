Hà Nội

Đua nhau giảm giá dịp Black Friday, có nơi giảm 80% vẫn vắng khách

Kinh doanh

Không chỉ cửa hàng thời trang, nhiều siêu thị điện máy cũng triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm giá tới 70- 80% trong dịp Black Friday.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Black Friday năm nay rơi vào ngày 28/11. Những ngày này, tại nhiều con phố thời trang ở Hà Nội, các cửa hàng lớn nhỏ đều đã treo biển khuyến mại, giảm giá “sốc” lên tới 70-80%, mua 1 tặng 1...Ảnh: Vietnamnet
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của các cửa hàng, lượng khách mua sắm tại các tuyến phố thời trang vẫn khá thưa thớt. Ảnh: Thời báo TCVN
Nhiều cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu sale tới 80%. Ảnh: Dân Việt
Theo nhân viên cửa hàng, lác đác khách hàng tới xem sản phẩm và phần lớn không mua. Ảnh: Dân Việt
Những năm gần đây, đa phần các cửa hàng kinh doanh truyền thống cho rằng, sự bùng nổ của thương mại điện tử khiến dịp mua sắm Black Friday dần mất đi sức hấp dẫn vốn có. Ảnh: Dân Việt
Thay vì xếp hàng hay chen lấn, người tiêu dùng chỉ cần ở nhà, đặt hàng trực tuyến, vẫn nhận được nhiều chương trình ưu đãi. Ảnh: Artimes
Không chỉ mặt hàng thời trang, các siêu thị điện máy cũng triển khai các chương trình khuyến mãi trước cả tuần, giảm giá lên tới 70% nhằm thu hút khách hàng. Ảnh: Artimes
Nhiều thiết bị công nghệ cũng giảm giá sâu, có loại giảm tới 10 triệu đồng dịp Black Friday. Ảnh minh họa
Trên chợ mạng, hàng loạt chương trình giảm giá sâu được tung ra nhằm thu hút khách hàng. Ảnh chụp màn hình
Lượng tìm kiếm “Black Friday”, “giảm 50%”, “freeship” tăng mạnh trên các nền tảng mua sắm ngay từ đầu tuần. Ảnh: Tiền phong
