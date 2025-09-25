Hà Nội

Bánh trung thu rầm rộ khuyến mại, giảm giá sớm

Kinh doanh

Bánh trung thu rầm rộ khuyến mại, giảm giá sớm

Để thu hút khách hàng, nhiều cửa hàng bánh trung thu tại TP HCM đã treo bảng khuyến mãi, giảm giá sâu.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu song nhiều cửa hàng tại TP HCM đã sớm treo bảng khuyến mãi, giảm giá. Ảnh: Tiền phong
Gần 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu song nhiều cửa hàng tại TP HCM đã sớm treo bảng khuyến mãi, giảm giá. Ảnh: Tiền phong
Một số cửa hàng còn khuyến mãi mua 1 tặng 1. Ảnh: Tiền phong
Một số cửa hàng còn khuyến mãi mua 1 tặng 1. Ảnh: Tiền phong
Nhiều tuyến đường ở TP HCM được tiểu thương treo bảng khuyến mãi giảm nửa giá, giảm giá sốc... nhằm thu hút khách. Ảnh: Tiền phong
Nhiều tuyến đường ở TP HCM được tiểu thương treo bảng khuyến mãi giảm nửa giá, giảm giá sốc... nhằm thu hút khách. Ảnh: Tiền phong
Dù giảm giá nhưng sức mua nhìn chung vẫn khá èo uột. Ảnh: Tiền phong
Dù giảm giá nhưng sức mua nhìn chung vẫn khá èo uột. Ảnh: Tiền phong
Một số siêu thị cũng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Tại Co.op Mart, khách hàng có thể mua bánh trung thu với mức chiết khấu lên tới 16% cho cả dòng bánh truyền thống, cao cấp và hộp quà sang trọng. Ảnh: Facebook
Một số siêu thị cũng tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Tại Co.op Mart, khách hàng có thể mua bánh trung thu với mức chiết khấu lên tới 16% cho cả dòng bánh truyền thống, cao cấp và hộp quà sang trọng. Ảnh: Facebook
Lotte Mart tổ chức chương trình “Tết đoàn viên” với ưu đãi lên tới 6% cho bánh Trung thu thương hiệu riêng và 15% cho bánh Trung thu thương hiệu khác khi mua từ 14 hộp trở lên. Ảnh: Bnews
Lotte Mart tổ chức chương trình “Tết đoàn viên” với ưu đãi lên tới 6% cho bánh Trung thu thương hiệu riêng và 15% cho bánh Trung thu thương hiệu khác khi mua từ 14 hộp trở lên. Ảnh: Bnews
Tại WinMart, khách hàng được giảm 30% với các sản phẩm Bánh trung thu WinMart 2025. Ảnh: Siêu Thị WinMart
Tại WinMart, khách hàng được giảm 30% với các sản phẩm Bánh trung thu WinMart 2025. Ảnh: Siêu Thị WinMart
Trái với cảnh chờ khách mỏi mắt ở nhiều nơi, một số cơ sở sản xuất bánh trung thu gia truyền tại TP HCM luôn trong tình trạng tấp nập. Ảnh: Tiền phong
Trái với cảnh chờ khách mỏi mắt ở nhiều nơi, một số cơ sở sản xuất bánh trung thu gia truyền tại TP HCM luôn trong tình trạng tấp nập. Ảnh: Tiền phong
Một tiệm bánh trung thu trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên (TP HCM), khách xếp hàng dài mua bánh ngày đầu tháng 8 âm lịch. Ảnh: Vietnamnet
Một tiệm bánh trung thu trên đường Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên (TP HCM), khách xếp hàng dài mua bánh ngày đầu tháng 8 âm lịch. Ảnh: Vietnamnet
Khoảng 15 đến 20 phút, nhân viên lại đẩy thêm các thùng hàng mới. Bên trong, hơn 20 nhân viên liên tục nhận đơn, tính tiền và đóng hộp, gần như không ngơi tay. Ảnh: Vietnamnet
Khoảng 15 đến 20 phút, nhân viên lại đẩy thêm các thùng hàng mới. Bên trong, hơn 20 nhân viên liên tục nhận đơn, tính tiền và đóng hộp, gần như không ngơi tay. Ảnh: Vietnamnet
#bánh trung thu giảm giá #khuyến mãi bánh trung thu #giá bánh trung thu TP HCM #chương trình khuyến mãi Tết Trung thu #mua bánh trung thu sớm #siêu thị bánh trung thu

