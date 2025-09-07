Một cửa hàng điện thoại ở xã Đô Lương (Nghệ An) bị lửa thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người.

Vào khoảng 15h ngày 7/9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội trong cửa hàng điện thoại H. Mobile ở xã Đô Lương (Nghệ An).

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt triển khai các phương án dập lửa.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng PCCC&CHCN đã huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt triển khai các phương án dập lửa.

Dù ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt, nhưng do bên trong toàn là máy móc, thiết bị điện tử nên gần như toàn bộ bị cháy trụi, may mắn không có thương vong về người.

Cửa hàng điện thoại ở Nghệ An bị lửa thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

