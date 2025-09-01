Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Xe ô tô đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hạo Nhiên

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/9, xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc BKS 29R - 037.67 chở hàng phế liệu di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Khi lưu thông tới đoạn nút giao Kỳ Trung, xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), bất ngờ phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

img5901-1756701370605100545284.jpg
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Sau khoảng 15 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng phần đầu xe, bánh xe cùng một số bộ phận khác bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video xe cháy.

(Nguồn: Báo Nhân dân)
#Xe đầu kéo #bốc cháy #ngùn ngụt #Hà Tĩnh #điều tra #thiêu rụi

Bài liên quan

Xã hội

Xe tải cháy trên Quốc lộ 1A, hàng hóa bị thiêu rụi

Đang di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến hàng hóa bị thiêu rụi.

Khoảng 1h ngày 18/7, xe ô tô tải BKS 79C – 087.xx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi lưu thông tới Km581+500 thuộc địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), tài xế phát hiện xe xảy ra sự cố cháy, liền tấp vào lề, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

chay-xe-1.jpg
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy xe khách trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan

Sáng 1/8, UBND xã Khe Tre (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô khách, rất may tất cả hành khách đều an toàn.

Theo đó vào khoảng 1h30 ngày 1/8, tài xế Hồ Tiến Hùng (SN 1974, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 47B-027.xxx lưu thông trên tuyến La Sơn - Túy Loan, hướng TP Đà Nẵng - TP Huế.

dd65595d-3d26-4a37-8264-6a8f7aed5d91.jpg
Tại hiện trường chiếc xe khách bị cháy rụi.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe contaier bất ngờ bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1A

Đang lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh), xe contaier bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 4h ngày 01/8, xe container mang BKS 79H – 040.xx kéo theo rơ-móoc BKS 79R - 013.xx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi di chuyển tới Km469+220 quốc lộ 1A (đoạn qua phận xã Nghi Xuân), tài xế phát hiện khói cùng mùi khét phát ra từ phần đầu xe kèm nhiều tia lửa nên tấp xe vào lề đường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhật ký xúc động của người lính A80

Nhật ký xúc động của người lính A80

Tham gia diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người lính đã “vượt nắng, thắng mưa”. Qua dòng nhật ký của họ, có thể cảm nhận niềm tự hào, tinh thần quyết tâm.