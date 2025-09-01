Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Xe ô tô đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/9, xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc BKS 29R - 037.67 chở hàng phế liệu di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Khi lưu thông tới đoạn nút giao Kỳ Trung, xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), bất ngờ phần đầu xe bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Sau khoảng 15 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng phần đầu xe, bánh xe cùng một số bộ phận khác bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

