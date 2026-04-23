Cử tri kiến nghị xử lý loạt vấn đề nóng trong xã hội

Chiều 23/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

CỬ TRI PHẤN KHỞI VỀ KẾT QUẢ XOÁ NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Theo báo cáo, trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 54 báo cáo với 2.332 ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Trong đó, cử tri bày tỏ vui mừng phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 5 năm 2020 - 2025 và năm 2025.

Cử tri cũng phấn khởi, vui mừng khi an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch 5 năm; khởi công xây dựng hơn 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” - “chiến dịch của lòng dân” - sau hơn 45 ngày thần tốc, đã giúp người dân khu vực miền Trung kịp thời khắc phục hậu quả bị thiệt hại do bão, lũ lịch sử gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực sau hơn 8 tháng vận hành chính quyền địa phương 02 cấp tinh gọn và hiệu quả, giảm bớt cấp trung gian, giúp việc chỉ đạo, điều hành nhanh chóng và trực tiếp đến cơ sở, nâng cao trách nhiệm và năng lực của người đứng đầu với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi, giúp tăng tính tiện ích, minh bạch và hiệu quả.

KIẾN NGHỊ QUYẾT LIỆT BÌNH ỔN GIÁ, MẠNH TAY VỚI HÀNG GIẢ, THỰC PHẨM BẨN

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn lo lắng các cuộc xung đột vũ trang, nhất là ở Trung Đông hiện nay, tác động tiêu cực, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, làm tăng giá xăng, dầu và nguy cơ bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng đó, bức xúc, lo lắng trước những biến tướng của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tình trạng lừa đảo, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi trên không gian mạng, để chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân gây hoang mang trong xã hội; lo lắng tình trạng cháy, nổ, tai nạn giao nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng còn băn khoăn về tình trạng giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực phẩm bẩn; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được xử lý dứt điểm.

Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sớm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và Nhân dân.

Đồng thời, mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục được kiện toàn, khắc phục những khó khăn đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; kịp thời khắc phục tình trạng nhiều công trình vẫn đang bị bỏ hoang, xuống cấp; dự án đầu tư trọng điểm vẫn chậm tiến độ.

Trước kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục có chính sách hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp.., tạo điều kiện để doanh nghiệp và nhân dân sản xuất kinh doanh, ổn định và nâng cao đời sống.

Đặc biệt cần quan tâm chỉ đạo có giải pháp căn cơ, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung, đặc biệt quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường không khí tại TP Hà Nội và TP.HCM; tình trạng mất an toàn thực phẩm để bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân, nhất là trẻ em, học sinh, sinh viên và người cao tuổi.